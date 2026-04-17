Pressão alta: saiba quais são os principais sinais e o que fazer

A pressão alta, ao longo do tempo, favorece a deterioração dos vasos sanguíneos e do coração, podendo levar a complicações graves, como infarto, AVC, insuficiência cardíaca, doença renal e até perda de visão, especialmente quando não tratada adequadamente. "É fundamental manter o uso regular das medicações, aderir às medidas não medicamentosas e realizar acompanhamento médico periódico".
Entenda como é o tratamento
O médico diz que o tratamento da pressão alta não passa apenas por medicaçãção. "De uma maneira geral, ele vai estar relacionado também a atividade física, porque potencializa o efeito do remédio e tem a capacidade natural de liberar uma série de substâncias que relaxam os nossos vasos sanguíneos. Também é importante uma dieta saudável, com pouca quantidade de sal, atenção aos alimentos ultraprocessados", diz Wilson Gonçalves Junior.
Luciano Drager reforça que mudanças no estilo de vida — como praticar exercícios, reduzir o sal, perder peso e moderar o álcool — ajudam a controlar a pressão, especialmente nos casos leves. Ainda assim, muitos pacientes precisarão de medicamentos, mesmo com hábitos saudáveis. "Exercícios aeróbicos e a redução do consumo de sal e álcool estão entre as principais medidas de prevenção. Combinadas ao tratamento médico, essas ações tornam o controle da pressão mais eficaz".
O monitoramento regular da pressão, além da adoção de um estilo de vida equilibrado, são fundamentais para prevenir complicações da hipertensão arterial. Também é essencial buscar acompanhamento médico para diagnóstico e tratamento precoces, mesmo na ausência de sintomas — já que se trata de uma doença silenciosa. “O diagnóstico precoce é fundamental para iniciar o tratamento no momento certo e evitar problemas como infarto e AVC. Com orientação adequada, é possível controlar a pressão e manter uma boa qualidade de vida”, conclui o cardiologista.