Veja como medir a pressão arterial de forma correta em casa

Como medir a pressão corretamente em casa
Para garantir resultados mais precisos, a médica recomenda alguns cuidados simples, mas essenciais:
- Estar em repouso por pelo menos 5 minutos antes da medição;
- Evitar café, álcool, cigarro e atividade física 30 minutos antes;
- Sentar-se com as costas apoiadas e os pés no chão (sem cruzar as pernas);
- Manter o braço na altura do coração;
- Utilizar aparelhos validados e com braçadeira adequada ao tamanho do braço.
Saiba como fazer o monitoramento
A frequência do monitoramento varia de acordo com o perfil de cada pessoa:
Pessoas sem diagnóstico de hipertensão: medições ocasionais, como forma de rastreio
Pacientes hipertensos controlados: 1 a 2 vezes por semana
Em ajuste de medicação ou pressão descontrolada: medições diárias, conforme orientação médica
Como interpretar os resultados?
A cardiologista explica que de forma geral, considera-se:
Normal: abaixo de 12 por 8 (120/80 mmHg);
Atenção: entre 12 por 8 e 13 por 8,5;
Hipertensão: igual ou acima de 14 por 9 (140/90 mmHg)