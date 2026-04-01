Veja como medir a pressão arterial de forma correta em casa

Para garantir resultados mais precisos, a médica recomenda alguns cuidados simples, mas essenciais:



- Estar em repouso por pelo menos 5 minutos antes da medição;



- Evitar café, álcool, cigarro e atividade física 30 minutos antes;



- Sentar-se com as costas apoiadas e os pés no chão (sem cruzar as pernas);



- Manter o braço na altura do coração;



- Utilizar aparelhos validados e com braçadeira adequada ao tamanho do braço.

