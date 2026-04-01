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Hipertensão

Veja como medir a pressão arterial de forma correta em casa

O ideal é realizar duas medições com intervalo de um a dois minutos e considerar a média entre elas

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 15:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2026 às 15:00
Pressão alta
O monitoramento domiciliar pode ser um grande aliado na prevenção e no controle da doença Crédito: Shutterstock
Silenciosa e muitas vezes negligenciada, a hipertensão arterial é uma das principais causas de doenças cardiovasculares no mundo e também uma das mais fáceis de monitorar dentro de casa. Com o avanço dos aparelhos digitais, medir a pressão arterial deixou de ser um procedimento restrito aos consultórios, mas ainda levanta dúvidas importantes: qual o jeito certo de medir? Com que frequência? E como interpretar os resultados?
De acordo com a cardiologista Fernanda Weiler, do Hospital Sírio Libanês de Brasília e do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, o monitoramento domiciliar pode ser um grande aliado na prevenção e no controle da doença, desde que feito corretamente.
“A medição em casa ajuda a acompanhar a pressão ao longo do tempo e evita distorções comuns do consultório, como a chamada ‘hipertensão do avental branco’. Mas, para ser confiável, é fundamental seguir algumas orientações básicas”, explica.

Como medir a pressão corretamente em casa

Para garantir resultados mais precisos, a médica recomenda alguns cuidados simples, mas essenciais:

- Estar em repouso por pelo menos 5 minutos antes da medição;

- Evitar café, álcool, cigarro e atividade física 30 minutos antes;

- Sentar-se com as costas apoiadas e os pés no chão (sem cruzar as pernas);

- Manter o braço na altura do coração;

- Utilizar aparelhos validados e com braçadeira adequada ao tamanho do braço.

Além disso, o ideal é realizar duas medições com intervalo de um a dois minutos e considerar a média entre elas. "A pressão não é estática, ela varia ao longo do dia e pode ser influenciada por diversos fatores como o estresse e ansiedade, a privação de sono, a alimentação rica em sal, o consumo de cafeína ou álcool, dor ou desconforto físico, além da temperatura ambiente. O mais importante é observar padrões ao longo dos dias".

Saiba como fazer o monitoramento

A frequência do monitoramento varia de acordo com o perfil de cada pessoa:

Pessoas sem diagnóstico de hipertensão: medições ocasionais, como forma de rastreio

Pacientes hipertensos controlados: 1 a 2 vezes por semana

Em ajuste de medicação ou pressão descontrolada: medições diárias, conforme orientação médica

Como interpretar os resultados?

A cardiologista explica que de forma geral, considera-se:

Normal: abaixo de 12 por 8 (120/80 mmHg);

Atenção: entre 12 por 8 e 13 por 8,5;

Hipertensão: igual ou acima de 14 por 9 (140/90 mmHg)

A médica reforça que os números devem sempre ser analisados dentro do contexto clínico de cada paciente. “Mais importante do que um valor isolado é a tendência. Se a pressão estiver frequentemente elevada, mesmo sem sintomas, é fundamental procurar avaliação médica”.
A hipertensão é conhecida como uma doença silenciosa justamente por não apresentar sintomas na maioria dos casos. Ainda assim, pode levar a complicações graves como infarto, AVC e insuficiência renal.
“O acompanhamento regular da pressão é uma ferramenta simples, acessível e que pode salvar vidas. Quanto mais cedo identificamos alterações, maiores são as chances de controle e prevenção de complicações”, finaliza Fernanda Weiler.

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