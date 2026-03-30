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O que é glicose alta? Saiba quais são os riscos e como tratar

A glicose alta é uma condição caracterizada pela glicemia de jejum acima de 100 mg/dL, que é causada principalmente por diabetes

Publicado em 30 de março de 2026 às 15:45

A glicose alta é uma condição caracterizada pela glicemia de jejum acima de 100 mg/dL Crédito: Shutterstock/ AYO+Production

A glicose alta é uma condição caracterizada pela glicemia de jejum acima de 100 mg/dL (miligramas por decilitro), que é causada principalmente por diabetes, mas que também pode estar relacionada com outras condições como sedentarismo e desidratação. O diabetes é uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz, e a falta desse hormônio ocasiona um aumento da glicose no sangue.

De acordo com a Associação Americana de Diabetes (ADA), a hiperglicemia é o termo técnico para níveis elevados de glicose, ou seja, o açúcar no sangue. Manter esse índice alto ou com grandes oscilações pode desencadear condições de saúde.

A endocrinologista Sabrina França explica que a glicose é considerada alta quando ela está acima do valor de referência que é indicado nas diretrizes. "Uma glicose normal é até 99 mg/dL em jejum, quando você acorda. De 100 mg/dL para cima ela já está alterada. Ela é considerada elevada quando ela está maior ou igual a 126 mg/dL. Então se o paciente tiver duas glicoses de jejum a partir de 126 mg/dL para cima podemos diagnosticar com diabetes".

Já em relação ao paciente que tem diabetes e controla a doença, uma glicose elevada significa que não está sendo bem tratada com medicamento ou com a dieta. "Não tem um nível considerado que é alto ou que é baixo. Uma meta que a gente gostaria que o paciente tivesse é de no máximo até 110/120 mg/dL, que é considerada até aceitável. E uma glicose pós-brandial, que a gente considera que depois das refeições até 140 mg/dL".

A médica conta que os sintomas da glicose alta podem passar despercebidos. "Quando ela começa a aumentar, o corpo às vezes não manifesta sinais. Ela só vai manifestar sinais quando a glicose está continuamente elevada e às vezes muito elevada. Quando ela sobe para mais de 200/250 mg/dL de forma contínua, o paciente vai apresentar os sintomas da hiperglicemia crônica. Ele pode perder peso de forma inexplicada, sentir muita sede, beber bastante água, urinar muito, pode ter a vista embaçada e ter sintomas de tontura. E são sintomas de uma glicose muito elevada".

O que esse valor indica na glicemia de jejum? De acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD): Até 99 mg/dL: valor considerado normal para um adulto saudável em jejum de pelo menos 8 horas. De 100 a 125 mg/dL: indica glicemia de jejum alterada (pré-diabetes). Isso significa que o corpo está começando a ter dificuldade em processar o açúcar, mas ainda não atingiu os níveis de diabetes. 126 mg/dL ou mais: em dois exames diferentes, este valor costuma fechar o diagnóstico de diabetes.

Como fazer o controle

Sabrina França diz que é muito importante fazer o controle do diabetes, porque essas complicações crônicas vem ao longo dos anos. "Quanto melhor controlada ao longo da vida, menores são as chances do paciente desenvolver alteração no seu fundo de olho, alteração renal, menor a chance de evoluir para ter um infarto ou um derrame".

A endocrinologista Sabrina França explica como controlar a glicose alta Crédito: Divulgação/ Sabrina França

O diabetes é um dos principais fatores de risco para a doença cardiovascular Sabrina França Endocrinologista

O controle da glicose alta é ter o acompanhamento de um endocrinologista. Além da mudança no estilo de vida, ter bons hábitos que é fundamental, com boa alimentação, praticar atividade física com regularidade, não fumar, controlar a ingesta de bebidas alcóolicas, ter um sono de qualidade e gerenciar o estresse.

"Com o tratamento medicamentoso temos muitas opções, que são dadas de forma gratuita, até os mais modernos e injetáveis, como as canetas emagrecedoras. Algumas dessas medicações vão além do controle da glicose, oferecem proteção renal, cardiovascular e inúmeros benefícios. Cada paciente vai se beneficiar de um tipo de tratamento", finaliza Sabrina.

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