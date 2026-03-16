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Quem tem diabetes pode comer fruta? Veja as melhores opções

Os sintomas clássicos do diabetes incluem sede constante, vontade frequente de urinar, fome excessiva, perda de peso sem causa aparente, cansaço e visão embaçada

Publicado em 16 de março de 2026 às 14:20

O consumo adequado de frutas traz vários benefícios clínicos. Crédito: Shutterstock

O diabetes mellitus é uma doença crônica caracterizada pelo aumento de glicose no sangue. Esta alteração ocorre por falta completa da produção de insulina , como ocorre no diabetes tipo 1 , ou redução da produção e/ou ação da insulina no corpo, que ocorre no diabetes mellitus tipo 2. "A insulina é o hormônio responsável por permitir a entrada de glicose nas células pra gerar energia. A persistência da glicose elevada por mau controle da doença leva a complicações crônicas como alteração do funcionamento dos rins, alteração visual, alteração de circulação, alteração dos nervos e aumento do risco de doenças cardíacas", explica a endocrinologista Iara do Vale, da Unimed Sul Capixaba.

Os sintomas clássicos do diabetes incluem sede constante, vontade frequente de urinar, fome excessiva, perda de peso sem causa aparente, cansaço e visão embaçada. Também podem ocorrer infecções recorrentes e dificuldade de cicatrização. Segundo o Ministério da Saúde, esses sinais podem surgir rapidamente no tipo 1, enquanto no tipo 2 muitas vezes aparecem de forma lenta ou podem nem ser percebidos inicialmente, sendo detectados apenas em exames.

A endocrinologista Iara do Vale explica quais são as melhores frutas a serem consumidas Crédito: Divulgação

O diabetes pode provocar alterações cutâneas como infecções frequentes na pele, feridas que demoram a cicatrizar e coceiras Iara do Vale Endocrinologista

A médica conta que além disso, algumas pessoas podem apresentar manchas escurecidas e espessadas em regiões como pescoço e axilas, conhecidas como acantose nigricans, frequentemente associadas à resistência à insulina. "Essas manifestações podem funcionar como sinais de alerta clínico para investigação metabólica".

Pode comer frutas?

A endocrinologista explica que pessoas com diabetes podem consumir frutas e elas devem fazer parte da alimentação saudável. "A recomendação das orientações nutricionais para diabetes é priorizar alimentos naturais, ricos em fibras e com menor processamento, pois as fibras ajudam a reduzir a velocidade de absorção da glicose. O cuidado deve ser com a quantidade e com a forma de consumo, dando preferência à fruta inteira em vez de sucos, que concentram açúcar e reduzem o teor de fibras", diz Iara do Vale.

O consumo adequado de frutas traz vários benefícios clínicos. As fibras presentes ajudam a controlar a resposta glicêmica após as refeições. "As vitaminas e antioxidantes contribuem para a proteção cardiovascular, já que pessoas com diabetes têm maior risco de doenças do coração. Além disso, as frutas auxiliam na saciedade, no funcionamento intestinal e na manutenção de um padrão alimentar equilibrado, fatores considerados essenciais no controle da doença".

Em geral, podem ser consumidas frutas como maçã, pera, laranja com bagaço, morango, kiwi, pêssego e abacate, que possuem fibras e impacto glicêmico mais moderado. Outras frutas como banana, manga, uva e melancia também não são proibidas, mas devem ser ingeridas em porções orientadas. "O ponto principal, segundo recomendações clínicas, não é excluir alimentos isoladamente, mas ajustar a quantidade e o plano alimentar individual com acompanhamento profissional", finalzia a médica.

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