Quem tem diabetes pode comer fruta? Veja as melhores opções

Publicado em 16 de março de 2026 às 14:20
O diabetes mellitus é uma doença crônica caracterizada pelo aumento de glicose no sangue. Esta alteração ocorre por falta completa da produção de insulina , como ocorre no diabetes tipo 1 , ou redução da produção e/ou ação da insulina no corpo, que ocorre no diabetes mellitus tipo 2. "A insulina é o hormônio responsável por permitir a entrada de glicose nas células pra gerar energia. A persistência da glicose elevada por mau controle da doença leva a complicações crônicas como alteração do funcionamento dos rins, alteração visual, alteração de circulação, alteração dos nervos e aumento do risco de doenças cardíacas", explica a endocrinologista Iara do Vale, da Unimed Sul Capixaba.
Os sintomas clássicos do diabetes incluem sede constante, vontade frequente de urinar, fome excessiva, perda de peso sem causa aparente, cansaço e visão embaçada. Também podem ocorrer infecções recorrentes e dificuldade de cicatrização. Segundo o Ministério da Saúde, esses sinais podem surgir rapidamente no tipo 1, enquanto no tipo 2 muitas vezes aparecem de forma lenta ou podem nem ser percebidos inicialmente, sendo detectados apenas em exames.
Iara do ValeEndocrinologista
A médica conta que além disso, algumas pessoas podem apresentar manchas escurecidas e espessadas em regiões como pescoço e axilas, conhecidas como acantose nigricans, frequentemente associadas à resistência à insulina. "Essas manifestações podem funcionar como sinais de alerta clínico para investigação metabólica".
A endocrinologista explica que pessoas com diabetes podem consumir frutas e elas devem fazer parte da alimentação saudável. "A recomendação das orientações nutricionais para diabetes é priorizar alimentos naturais, ricos em fibras e com menor processamento, pois as fibras ajudam a reduzir a velocidade de absorção da glicose. O cuidado deve ser com a quantidade e com a forma de consumo, dando preferência à fruta inteira em vez de sucos, que concentram açúcar e reduzem o teor de fibras", diz Iara do Vale.
O consumo adequado de frutas traz vários benefícios clínicos. As fibras presentes ajudam a controlar a resposta glicêmica após as refeições. "As vitaminas e antioxidantes contribuem para a proteção cardiovascular, já que pessoas com diabetes têm maior risco de doenças do coração. Além disso, as frutas auxiliam na saciedade, no funcionamento intestinal e na manutenção de um padrão alimentar equilibrado, fatores considerados essenciais no controle da doença".
Em geral, podem ser consumidas frutas como maçã, pera, laranja com bagaço, morango, kiwi, pêssego e abacate, que possuem fibras e impacto glicêmico mais moderado. Outras frutas como banana, manga, uva e melancia também não são proibidas, mas devem ser ingeridas em porções orientadas. "O ponto principal, segundo recomendações clínicas, não é excluir alimentos isoladamente, mas ajustar a quantidade e o plano alimentar individual com acompanhamento profissional", finalzia a médica.
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