Entenda os riscos da diabetes tipo 2, doença tratada por Antonio Fagundes

Alguns sintomas da doença incluem sede excessiva, aumento da frequência urinária, cansaço, visão embaçada e perda de peso

O ator Antonio Fagundes, de 75 anos, revelou que convive com a diabetes tipo 2 e lembrou como soube do diagnóstico, em entrevista à "GQ Brasil". "A descoberta foi violenta, há uns oito anos. Perdi 10 quilos em uma semana".

“Estou melhor do que muita gente que não tem diabetes”, comemorou ele, acrescentando que o tratamento envolve uma rotina de cuidados com exercício físico quatro vezes por semana, entre musculação e atividade aeróbica.

Entenda a doença

A diabetes tipo 2 é uma doença crônica em que o corpo não utiliza e produz adequadamente a insulina, resultando em níveis elevados de glicose no sangue. "Com o passar dos anos de doença, o pâncreas, nosso órgão responsável por produzir e liberar insulina, pode fazer esse processo de forma deficiente, resultando na necessidade de uso de insulina exógena", explica a endocrinologista Luize Palaoro, da Rede Meridional.

Alguns sintomas incluem sede excessiva, aumento da frequência urinária, cansaço, visão embaçada e perda de peso . "É importante ressaltar que esses sintomas ocorrem com glicemias bem elevadas, por volta de 200mg/dL. Em valores mais baixos, a maioria dos pacientes é assintomático ou apresenta sintomas muito inespecíficos com tontura e discreto cansaço", diz Luize Palaoro.

A endocrinologista Gisele Dazzi Lorenzoni diz que a diabetes tipo 2 ocorre principalmente em pessoas acima de 40 anos e especialmente, em pessoas com história de familiares de primeiro grau com a doença. "Estamos vendo cada vez mais um aumento da incidência dessa doença em crianças e adolescentes, devido aos maus hábitos alimentares e sedentarismo".

O tratamento da doença é feito com controle alimentar, alimentação balanceada com redução do consumo de açúcar e carboidratos, prática regular de atividade física e em alguns casos o uso de medicamentos. "Quando diagnosticamos um quadro de diabetes tipo 2 de início recente e orientamos dieta, exercício físico e o paciente segue a prescrição, pode haver remissão (em alguns casos). E nos casos diagnosticados e encaminhados, quando há indicação, de cirurgia bariátrica, também pode-se conseguir remissão do quadro da doença", diz a médica.