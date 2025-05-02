Fibromialgia: entenda a doença que afeta a cantora Lady Gaga

A cantora Lady Gaga sofre de fibromialgia Crédito: Reprodução @ladygaga

A cantora Lady Gaga já está no Brasil e promete fazer o maior show da carreira neste sábado, quando se apresenta na Praia de Copacabana. Na última vez que esteve no país, a apresentação que aconteceria no Rock in Rio de 2017 foi cancelada devido a problemas de saúde da cantora.

Gaga passou por uma crise de fibromialgia, condição crônica que provoca fortes dores por todo o corpo. “Fui levada ao hospital, não é simplesmente dor no quadril ou desgaste da estrada, estou com dor severa. Mas estou em boas mãos com os melhores médicos. Por favor, não esqueçam do meu amor por vocês. Lembrem-se de anos atrás, quando tatuei ‘Rio’ no meu pescoço, um desenho escrito por crianças nas favelas. Vocês ocupam um lugar especial no meu coração, eu amo vocês”, escreveu Gaga em seu Instagram.



Entenda a doença

A fibromialgia é uma condição clínica caracterizada por dor crônica e generalizada no corpo, acompanhada de sintomas como fadiga intensa, alterações do sono, distúrbios de memória e humor. "Trata-se de uma síndrome de amplificação da dor, sem relação com inflamações ou lesões visíveis nos exames convencionais", explica a reumatologista Lidia Balarini, da Reuma.



Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, de cada 10 pacientes com fibromialgia, de sete a nove são do sexo feminino. No entanto, a síndrome também pode acometer homens, idosos, adolescentes e crianças. Estima-se que 2,5% da população mundial conviva com essa condição crônica, que afeta drasticamente a qualidade de vida.

A dor da fibromialgia pode afetar diversas partes do corpo ao mesmo tempo, especialmente músculos e tecidos moles ao redor das articulações. "Regiões comuns incluem pescoço, ombros, costas, braços, quadris e pernas. No entanto, a sensação é de dor difusa, que pode mudar de lugar com o tempo", diz a médica.

Lidia Balarini explica os sintomas da fibromialgia Crédito: Divulgação Lidia Balarini

Além da dor crônica, a doença pode causar fadiga persistente, sono não reparador, dificuldade de concentração, ansiedade, depressão e aumento da sensibilidade ao toque Lidia Balarini - Reumatologista

O que pode piorar o quadro de fibromialgia?

A reumatologista Renielly Casagrande diz que ainda não existe uma causa definida para doença, mas a principal hipótese é que esses pacientes apresentam uma alteração da percepção da sensação de dor e assim alta sensibilidade ao toque. "O diagnóstico é feito com história clínica (anamnese) e exame físico. Os exames laboratoriais e de imagem são úteis apenas quando há alguma dúvida no diagnóstico ou para excluir outras causas de dor".

Alterações do humor, como a depressão e ansiedade podem agravar o quadro. "A interpretação da dor no cérebro sofre várias influências, dentre elas das emoções. As emoções positivas, como alegria e felicidade, podem diminuir o desconforto da dor e as negativas, como tristeza e infelicidade, podem aumentar este desconforto. É importante ressaltar que as dores são reais e não são 'psicológicas'", diz Renielly Casagrande.