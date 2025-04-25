Mounjaro chega às farmácias do Brasil em maio; saiba o preço

O valor equivale à quatro canetas injetáveis do medicamento e é suficiente para um mês de tratamento. Pacientes cadastrados no programa da farmacêutica terão preços mais baixos do que quem estiver fora dele.

Dosagem 2,5 mg - Caixa com 4 canetas custará:

Pelo programa da fabricante Lilly: R$ 1.406,75 (no e-commerce) e R$ 1.506,76 na loja física

Fora do programa da fabricante: R$ 1.907,29

Dosagem 5 mg - Caixa com 4 canetas custará:

Pelo programa da fabricante Lilly: R$ 1.759,64 (no e-commerce) e R$ 1.859,65 na loja física

Fora do programa da fabricante: R$ 2.384,34