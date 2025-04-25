Mounjaro chega às farmácias do Brasil em maio; saiba o preço

Custo do tratamento
O valor equivale à quatro canetas injetáveis do medicamento e é suficiente para um mês de tratamento. Pacientes cadastrados no programa da farmacêutica terão preços mais baixos do que quem estiver fora dele.
Dosagem 2,5 mg - Caixa com 4 canetas custará:
Pelo programa da fabricante Lilly: R$ 1.406,75 (no e-commerce) e R$ 1.506,76 na loja física
Fora do programa da fabricante: R$ 1.907,29
Dosagem 5 mg - Caixa com 4 canetas custará:
Pelo programa da fabricante Lilly: R$ 1.759,64 (no e-commerce) e R$ 1.859,65 na loja física
Fora do programa da fabricante: R$ 2.384,34
Algumas ações da Tirzepatida são:
- Aumento da secreção de insulina e redução da secreção de glucagon pelo pâncreas (o glucagon é um hormônio que aumenta os níveis de glicose, que é o açúcar no sangue);
- Aumento da sensibilidade a insulina;
- Retardo no esvaziamento do estômago;
-Redução do apetite e da ingesta alimentar.
-Essas ações promovem uma melhora do controle do diabetes tipo 2 e redução do peso corporal.