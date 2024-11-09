Quais os riscos do Ozempic, que atriz diz ter tomado antes de ser hospitalizada

Lisandra disse ter comprado o remédio por orientação médica e abandonado a estratégia depois do susto Crédito: Getty Images

A atriz cubana Lisandra Silva, de 37 anos, compartilhou em suas redes sociais que precisou ser levada às pressas ao hospital após usar Ozempic.

A princípio, a semaglutida — o nome científico da molécula que é o princípio ativo do Ozempic — foi estudada e aprovada como um tratamento contra o diabetes. Mas logo os cientistas começaram a observar um "efeito colateral" muito interessante dela: a perda de peso.

Foi assim que o Ozempic começou a ter o chamado uso off-label (fora das recomendações de bula) alardeado por algumas pessoas como uma forma de eliminar os quilos extras.

Mais recentemente, surgiu a versão do medicamento específica para o tratamento da obesidade, como a marca Wegovy.

"Meu açúcar caiu tanto que eu tive ligar para o pai das crianças quando senti que estava desmaiando e meus filhos estavam dormindo ao meu lado. Graças a Deus não aconteceu nada, mas senti que estava morrendo e cheguei na clínica em cadeira de rodas", contou a atriz no Instagram.

Lisandra disse ter comprado o remédio por orientação médica e abandonado a estratégia depois do susto.

Hipoglicemia citada por Lisandra Silva é um dos "efeitos colaterais graves" citados no site oficial do medicamento Crédito: Reuters

Efeitos colaterais

Os efeitos colaterais mais comuns com o uso do Ozempic incluem náusea, diarreia, dor abdominal, vômito e constipação.

A hipoglicemia (queda de açúcar no sangue) citada pela atriz, é um dos "efeitos colaterais graves" citados no site oficial do medicamento.

"Os sinais de alerta de hipoglicemia podem surgir repentinamente e podem incluir: suor frio, pele fria e pálida, dor de cabeça, batimentos cardíacos rápidos, sensação de enjoo (náusea) ou muita fome, alterações na visão, sensação de sono ou fraqueza, nervosismo, ansiedade ou confusão, dificuldade de concentração ou tremor", descreve a bula do remédio.

A mesma bula cita o efeito colateral como "muito comum" quando o Ozempic for usado com outro medicamento que possa causar hipoglicemia, como sulfonilureia ou insulina. Não há menções do quão comum ou raro o efeito colateral é para quem não usa estes outros medicamentos.

O questionamento foi enviado pela reportagem à Novo Nordisk, mas não havia sido respondido até a publicação desta reportagem. O texto será atualizado se houver resposta.

A lista de efeitos colaterais no site oficial também inclui os quadros listados abaixo e o que se deve fazer no caso do aparecimento deles:

Pancreatite (inflamação do pâncreas): Interrompa o uso e contate seu médico imediatamente caso tenha dor intensa no abdômen que não passa, com ou sem vômito.

Interrompa o uso e contate seu médico imediatamente caso tenha dor intensa no abdômen que não passa, com ou sem vômito. Alterações na visão: Informe seu médico se notar mudanças na visão durante o tratamento.

Informe seu médico se notar mudanças na visão durante o tratamento. Problemas renais: Diarreia, náusea e vômito podem levar à desidratação e piorar problemas renais. Mantenha-se hidratado para reduzir esse risco.

Diarreia, náusea e vômito podem levar à desidratação e piorar problemas renais. Mantenha-se hidratado para reduzir esse risco. Reações alérgicas graves: Suspenda o uso e procure ajuda médica caso apresente sintomas como inchaço no rosto, lábios, língua ou garganta, dificuldade para respirar ou engolir, erupção cutânea intensa, tontura ou batimentos cardíacos acelerados.

Suspenda o uso e procure ajuda médica caso apresente sintomas como inchaço no rosto, lábios, língua ou garganta, dificuldade para respirar ou engolir, erupção cutânea intensa, tontura ou batimentos cardíacos acelerados. Problemas na vesícula biliar: Informe ao seu médico caso tenha dor abdominal, febre, pele ou olhos amarelados, ou fezes esbranquiçadas.

Informe ao seu médico caso tenha dor abdominal, febre, pele ou olhos amarelados, ou fezes esbranquiçadas. Tumores de tireoide, incluindo câncer: Informe seu médico caso perceba um caroço ou inchaço no pescoço, rouquidão, dificuldade para engolir ou falta de ar. Estes podem ser sinais de câncer de tireoide. Em estudos com roedores, Ozempic e medicamentos similares causaram tumores de tireoide. Não se sabe se Ozempic causará tumores de tireoide em humanos.

Um estudo recente — não citado no site oficial do remédio — associa o uso do Ozempic ao risco aumentado de doença ocular grave , mas não pode ser considerado conclusivo.

Devido ao pequeno número de pacientes afetados pela doença ocular no estudo —que podem não ter tomado a medicação conforme as orientações em bula, por exemplo — as estatísticas sobre o risco não são precisas.