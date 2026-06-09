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Sinais de alerta

O que fazer se você tomou a vacina da dengue do Butantan, suspensa após reações adversas

Ministério recomenda que vacinados nos últimos 21 dias monitorem sintomas

Publicado em 09 de Junho de 2026 às 06:17

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jun 2026 às 06:17
Vacina da dengue do Butantan Governo de São Paulo/Divulgação
O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (8) a suspensão da vacinação contra dengue com o imunizante do Instituto Butantan após o registro de 42 casos de reações adversas severas, incluindo três casos graves, com duas mortes.
Quem recebeu o imuniante nos últimos 21 dias deve ficar a atento aos seguintes sintomas:
- Febre
- Dor abdominal intensa e contínua
- Vômitos persistentes
- Tontura
- Sangramentos
- Sonolência intensa
- Irritabilidade
- Sinais de desidratação
- Piora do estado geral
Em caso de piora do quadro ou intensificação dos sintomas, é recomendado procurar uma unidade de saúde para passar por atendimento médico.
A suspensão da vacina vale até que novas análises esclareçam se há relação entre o imunizante e os casos registrados.
Em entrevista coletiva nesta segunda, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que os três casos graves não permitem, por ora, estabelecer causalidade com o imunizante. Padilha também disse que "quem tomou a vacina está protegido".
O ministério afirma que fará um monitoramento ativo na rede hospitalar para casos de dengue em pessoas com vacinação recente, casos com sinais de alarme e óbitos. O acompanhamento será feito por agrupamentos de lote, unidade ou território.
Segundo a médica Giovanna Marssola, infectologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, não há motivo para pânico entre as pessoas vacinadas.
Ela afirma que a medida é preventiva e que, quando eventos adversos graves são identificados após o início de uma campanha vacinal, é esperado que esses casos sejam cuidadosamente analisados para verificar se existe ou não relação causal com a vacina, o que não há comprovação até o momento.
"As reações mais frequentemente observadas são leves e geralmente tem resolução espontânea em poucos dias", afirma. "Isso não diminui o papel fundamental das vacinas, que continuam sendo uma das intervenções médicas que mais salvaram vidas na história da humanidade."

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