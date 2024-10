No dia a dia

Garrafinha de água: saiba a importância de limpar o utensílio

Infectologista recomenda que as garrafinhas de água sejam submetidas a uma limpeza adequada após o uso

A especialista orienta que o ideal é que os materiais das garrafas não possuam rugosidade, que sejam de fácil limpeza, que deve ser realizada com água e detergente, de preferência após cada uso. As de aço inoxidável, são mais resistentes e não liberam substâncias na água.

A médica conta que a água pode causar uma série de doenças gastrointestinais, respiratórias, de pele e outras. Na maioria das vezes causam gastroenterites, mas os sintomas podem variar de leves a graves, a depender do tipo de bactéria e da saúde do indivíduo acometido. No entanto, deve-se ficar atento, pois o quadro pode se agravar. Estes pacientes podem evoluir de maneira insatisfatória, levando a uma infecção generalizada e morte.