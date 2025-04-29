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5 benefícios da dança para a saúde do corpo

A atividade é uma excelente forma de exercício físico, contribuindo para o bem-estar geral

Publicado em 29 de Abril de 2025 às 11:59

Portal Edicase

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Publicado em 

29 abr 2025 às 11:59
A dança é uma prática benéfica para a saúde física (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)
A dança é uma prática benéfica para a saúde física Crédito: Imagem: Studio Romantic | Shutterstock
Em 29 de abril é celebrado o Dia Internacional da Dança. A data foi instituída pelo Comitê Internacional da Dança da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) em 1982, em homenagem ao criador do balé de ação, o mestre francês Jean-Georges Noverre.
A prática é considerada uma expressão cultural e artística no Brasil e no mundo, sendo a cidade de Joinville, em Santa Catarina, reconhecida, inclusive, como a Cidade da Dança, por ter o maior Festival de Dança do mundo e por sediar a única Escola Bolshoi fora da Rússia — o Teatro Bolshoi de Moscou é a maior companhia de balé do mundo, com mais de 200 bailarinos.
A dança é considerada uma forma de atividade física que contribui para a saúde e bem-estar geral. “A utilização da dança como técnica de reabilitação na fisioterapia é conhecida como dançaterapia ou dançafisio. Esta técnica alia exercícios de cinesioterapia com passos básicos de todos os ritmos de dança, oferecendo uma abordagem inovadora e eficaz para a promoção da saúde e reabilitação”, explica Mariana Wiest Schroeder, coordenadora do curso de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera.
Segundo a profissional, a prática favorece a saúde de variadas formas. “Incorporando movimentos rítmicos e expressivos, a dança pode melhorar a flexibilidade, a força, a coordenação motora e o equilíbrio, além de promover a saúde mental e emocional dos pacientes”, comenta.
Abaixo, Mariana Wiest Schroeder compartilha os benefícios da dança para o corpo. Confira!

1. Melhora da flexibilidade

A dança envolve uma variedade de movimentos que contribuem para o aumento da flexibilidade dos músculos, prevenindo lesões e melhorando a amplitude de movimento.
A dança contribui para fortalecer os músculos (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock)
A dança contribui para fortalecer os músculos Crédito: Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock

2. Fortalecimento muscular

Diferentes estilos de dança exigem o uso de diversos grupos musculares, contribuindo para o fortalecimento muscular global, especialmente nas pernas, abdômen e costas.

3. Melhora da coordenação e equilíbrio

A dança exige coordenação entre diferentes partes do corpo e movimentos precisos , o que ajuda a melhorar o equilíbrio e a coordenação motora.

4. Aumento da resistência física

Praticar dança regularmente pode aumentar o condicionamento cardiorrespiratório, permitindo que o corpo suporte atividades prolongadas sem se cansar rapidamente.

5. Reabilitação de lesões

A dança pode ser utilizada como uma forma de reabilitação, contribuindo para a recuperação de lesões ao promover movimentos controlados e fortalecendo áreas específicas do corpo.
Por Leticia Zuim Gonzalez

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