Carreta capota e atinge telhado de empresa em Cachoeiro

Uma carreta carregada de pó de pedra capotou na ES 486, na localidade de Gironda, no interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste domingo (31). Segundo as primeiras informações apuradas pela repórter Mariana Couto, da TV Gazeta, o motorista ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.





De acordo com moradores que chegaram logo após o acidente, o motorista foi encontrado do lado de fora do veículo. Ele viajava sozinho. Com o impacto, parte da estrutura do telhado de uma empresa de mármore às margens da rodovia ficou destruída.