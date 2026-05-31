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Carreta capota e atinge telhado de empresa em Cachoeiro

Acidente foi registrado na tarde deste domingo (31) na ES 486, na localidade de Gironda

Publicado em 31 de Maio de 2026 às 16:02

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

31 mai 2026 às 16:02

Uma carreta carregada de pó de pedra capotou na ES 486, na localidade de Gironda, no interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste domingo (31). Segundo as primeiras informações apuradas pela repórter Mariana Couto, da TV Gazeta, o motorista ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.


De acordo com moradores que chegaram logo após o acidente, o motorista foi encontrado do lado de fora do veículo. Ele viajava sozinho. Com o impacto, parte da estrutura do telhado de uma empresa de mármore às margens da rodovia ficou destruída.

O motorista, de acordo com populares, havia carregado a carreta poucos minutos antes em uma empresa em Jaciguá, Vargem Alta, que fica a cerca de 10 quilômetros. Ele segue internado, segundo a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. A empresa contratada para o transporte informou que apura as circunstâncias do acidente.


O Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram acionados ao local. As corporações foram procuradas pela reportagem, mas ainda não houve retorno. 

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