BR 101 vai ganhar novo viaduto no trevo de Safra para acesso a Cachoeiro

Até 2028, o trecho Sul da BR 101 deverá ter pistas duplicadas até a região de Rio Novo do Sul. E dentro das intervenções previstas para melhorar o trânsito na rodovia está a construção de um viaduto no acesso a Cachoeiro de Itapemirim, no Trevo de Safra. Outro viaduto previsto na região, em Piúma, terá entrega antecipada.





No contrato que foi repactuado com a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo, estava prevista a construção de uma rotatória no entroncamento do Trevo de Safra, mas o projeto passou por revisão técnica.





Segundo Roberto Amorim Junior, diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, o estudo de viabilidade mostrou que a solução seria insuficiente para a demanda local.



