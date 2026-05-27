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BR 101 vai ganhar novo viaduto no trevo de Safra para acesso a Cachoeiro

Projeto inicial previa a construção de uma rotatória no local, mas foi modificado pela concessionária da rodovia em função do alto volume de tráfego

Publicado em 27 de Maio de 2026 às 17:19

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

27 mai 2026 às 17:19
eco 101
BR 101 Sul deverá ter pistas duplicadas até Rio Novo do Sul nos próximos dois anos. Mosaico Imagem

Até 2028, o trecho Sul da BR 101 deverá ter pistas duplicadas até a região de Rio Novo do Sul. E dentro das intervenções previstas para melhorar o trânsito na rodovia está a construção de um viaduto no acesso a Cachoeiro de Itapemirim, no Trevo de Safra. Outro viaduto previsto na região, em Piúma, terá entrega antecipada.


No contrato que foi repactuado com a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo, estava prevista a construção de uma rotatória no entroncamento do Trevo de Safra, mas o projeto passou por revisão técnica.  


Segundo Roberto Amorim Junior, diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, o estudo de viabilidade mostrou que a solução seria insuficiente para a demanda local.


"Já há um volume grande ali de veículos que transportam rochas e, no verão, ainda temos todo o acréscimo dos veículos de passeio. Então, sabemos que ali se formam quilômetros de congestionamento", justifica Amorim Junior. 


Diante disso, a concessionária já solicitou à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) a alteração para a construção de um viaduto no local, visando garantir a fluidez e a segurança dos usuários.


Além disso, também está sendo estudada a implantação de uma passagem inferior em Rio Novo do Sul. Segundo Amorim, a intervenção é analisada junto à prefeitura e à comunidade para melhorar o tráfego urbano no município.

Projeto de viaduto para o Trevo de Safra, que dá acesso a Cachoeiro
Projeto de viaduto para o Trevo de Safra, que dá acesso a Cachoeiro. Divulgação/Ecovias Capixaba

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Cronograma trecho Sul

O trecho Sul (que compreende o licenciamento de Vitória em direção ao Rio de Janeiro) é uma das prioridades imediatas de investimento. Segundo Roberto Amorim Junior, a meta é que a duplicação chegue até Atílio Vivácqua no terceiro ano da concessão.


As entregas estão organizadas de forma escalonada:

  • Primeiro ano (até agosto de 2026): Estão previstos 22 km de duplicação. Desse total, 7 km já estão concluídos entre Guarapari e o trevo de Alfredo Chaves. Outros 10,5 km, que seguem até o trevo de Piúma, já estão em fase avançada de execução, com início de pavimentação previsto para os próximos dias.
  • Segundo ano (até agosto de 2027): Estão previstas as entregas de mais 25 km, incluindo trechos entre Piúma, Iconha e Rio Novo do Sul.
  • Terceiro ano (até agosto de 2028): A meta é a conclusão de mais 37 km de pistas duplicadas.

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