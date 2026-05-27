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Avanço de obras

Entrega do viaduto da BR 101 para acesso a Piúma será antecipada

Até agosto deste ano também deve ser entregue a duplicação de mais de 10 quilômetros do trevo de Alfredo Chaves a Piúma.

Publicado em 27 de Maio de 2026 às 16:52

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

27 mai 2026 às 16:52
BR 101 no Sul do Espírito Santo; com visão do Monumento Natural o Frade e a Freira
BR 101 vai ganhar novos viadutos para acesso a Cachoeiro e Piúma.
 Wilson Rodrigues

Dentre as intervenções de duplicação do trecho Sul da BR 101 no Espírito Santo estão previstos novos viadutos para facilitar acesso a cidades como Cachoeiro de Itapemirim e Piúma


O viaduto para acesso a Piúma está previsto para ser entregue até dezembro, com a ideia de já estar pronto para o verão. Segundo o diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim Junior, essa será uma entrega antecipada, porque só estava prevista em contrato para agosto de 2027.


Até agosto deste ano, quando se completa um ano da assinatura do novo contrato de concessão da BR 101, a Ecovias também está executando e deve entregar a duplicação de mais de 10 quilômetros do trevo de Alfredo Chaves em direção a Piúma. 


“Sabemos que ali é um gargalo bem sensível. Então estamos trabalhando para entregar em dezembro e poder ser utilizado no verão de 2027”, afirma Amorim. 


As obras fazem parte do novo contrato repactuado da concessionária, que prevê investimentos de R$ 7 bilhões em obras e melhorias. 


A Ecovias Capixaba anunciou também, nesta quarta-feira (27), que vai antecipar a entrega de 21 quilômetros de terceiras faixas no trecho Norte da BR 101, dos 41 km que estão previstos no contrato. 


A entrega da primeira metade será até o fim de 2027. Pelo contrato, a obrigação seria a conclusão dessa obra entre o sétimo e o nono anos de repactuação do acordo, assinado em agosto do ano passado. 

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“Sabemos que ali é um gargalo bem sensível. Então a gente tá antecipando essa obra e trabalhando para entregar em dezembro ainda ser utilizado no verão de 2027”, afirma Amorim. 


As obras fazem parte do novo contrato repactuado da concessionária, que prevê investimentos de R$ 7 bilhões em obras e melhorias. 


A Ecovias Capixaba anunciou também nesta quarta-feira (27) que vai antecipar a entrega de 21 quilômetros de terceiras faixas no trecho Norte da BR 101, dos 41 km que estão previstos no contrato. 


A entrega da primeira metade será até o fim de 2027, mas pelo contrato a obrigação seria a conclusão do sétimo ao nono ano de repactuação do contrato, assinado em agosto do ano passado. 

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