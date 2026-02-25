Investimento bilionário

BR 101: Ecovias entrega duplicação na Serra e anuncia obras em mais 80 km

Durante a inauguração das novas pistas, nesta quarta-feira (25), a concessionária se comprometeu a antecipar obras de norte a sul do Estado, com investimento de quase R$ 1,5 bilhão

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 12:28

A BR 101 no Espírito Santo ganhou mais 5 quilômetros duplicados nesta quarta-feira (25). O trecho fica entre os quilômetros 242 e 247, na Serra. A obra recebeu investimento de R$ 50 milhões e gerou cerca de 300 empregos diretos e indiretos. A entrega marca o início de duas novas etapas de melhorias na via — totalizando mais de 80 km —, que passará por mais intervenções a partir dos próximos meses, com aporte de quase R$ 1,5 bilhão.

De acordo com a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a rodovia, o novo segmento duplicado, que já está liberado, fica em um dos pontos de maior tráfego e se conecta ao Contorno do Mestre Álvaro. O objetivo da intervenção é ampliar a capacidade da via, reduzir o tempo de deslocamento, eliminar retenções causadas por estreitamentos de pista e aumentar a segurança viária, reduzindo o risco de colisões frontais.

Além da duplicação, foram construídas cinco baias de ônibus e dois retornos para os veículos no mesmo nível das pistas.

Duas novas frentes de obras

Com a entrega da duplicação na Serra, a Ecovias formalizou o início das obras para duplicar o trecho entre os quilômetros 380 e 426, no Sul do Estado. O empreendimento abrange mais de 46 quilômetros, atravessando os municípios de Iconha, Rio Novo do Sul, Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivácqua. O investimento previsto é de cerca de R$ 722 milhões.

Ao longo do trecho, estão previstas sete novas pontes, além da construção de pontes paralelas onde já existem estruturas. Também estão incluídas 50 estruturas para pontos de ônibus, regularização de 63 acessos e melhorias de traçado e curvas, elevando os padrões de segurança e conforto da rodovia.

Diretor-presidente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim, durante inauguração de duplicação da BR 101, na Serra Crédito: Ecovias Capixaba

A concessionária também se comprometeu a iniciar a duplicação entre os quilômetros 203 e 241, no Norte do Espírito Santo, abrangendo os municípios de Serra, Fundão, Ibiraçu e João Neiva, com investimentos de R$ 761 milhões.

Estão previstos mais de 30 quilômetros de rodovia duplicada. Um dos principais destaques é a implantação de 10,3 quilômetros de contornos rodoviários, sendo 7,2 quilômetros no contorno de Fundão e 3,1 quilômetros no contorno de Ibiraçu. A expectativa é que reorganizem os fluxos urbanos e rodoviários, retirando o tráfego de longa distância das áreas urbanas.

O projeto prevê ainda oito retornos em nível e cinco retornos em desnível (incluindo um dispositivo na interseção com a BR 259, em João Neiva), além da construção de seis pontes e três viadutos. Também estão previstas a regularização de 24 acessos e a implantação de 26 novos pontos de ônibus.

R$ 1,5 bilhão É o valor do investimento nas novas obras de duplicação

Os novos pontos a serem duplicados no norte e no sul do Estado estavam previstos para começar entre o segundo e o terceiro ano do contrato de concessão, mas serão antecipados para março deste ano, conforme explicou o diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim.

“Estamos antecipando intervenções que estavam programadas para o segundo e o terceiro anos do contrato. Essa decisão reforça nosso compromisso com a modernização da BR 101 e com a entrega de benefícios concretos aos usuários. Nosso objetivo é criar, até o final de 2030, um corredor contínuo de duplicação da BR 101 entre João Neiva e Atílio Vivácqua, ampliando a segurança e a eficiência logística da rodovia”, prometeu.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta