Loja do Hortifruti em Vila Velha também vai fechar as portas

Depois de deixar de atender na Praia do Suá, em Vitória, unidade da Praia da Costa também vai encerrar as atividades

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 09:31

Hortfruti
Hortifruti, na Praia da Costa, terá as operações encerradas Crédito: Carlos Alberto Silva

Depois de fechar as portas da tradicional loja da Praia do Suá, em Vitória, o Hortifruti vai encerrar as operações da unidade da Praia da Costa, em Vila Velha. A informação foi confirmada pela assessoria da Americanas, detentora da marca, à reportagem de A Gazeta.

Questionada sobre o que levou ao fechamento de mais uma loja no Espírito Santo, a Hortifruti Natural da Terra disse que realiza avaliações contínuas de suas mais de 60 lojas em operação no Sudeste e, como parte dessa dinâmica do varejo, decidiu pelo encerramento das atividades da unidade da Praia da Costa.

"A companhia reforça que segue cumprindo suas obrigações trabalhistas, conforme previsto em legislação", disse, em nota.

Em novembro do ano passado, quando a unidade da Praia do Suá fechou, a expectativa dada pelo Sindicomerciários era de que os funcionários fossem remanejados para a loja da Praia da Costa. A reportagem questionou o sindicato sobre o fechamento de mais essa unidade. O presidente, Rodrigo Rocha, disse que vai encaminhar uma equipe para verificar a situação em Vila Velha.

Fundada no Espírito Santo, a Hortifruti Natural da Terra é uma rede varejista pioneira no Brasil com foco em frutas, legumes e verduras.

A rede foi vendida em 2021 por R$ 2,1 bilhões para o grupo Americanas, que, em 2023, começou o processo de recuperação judicial. Em agosto do ano passado, a Americanas S.A. informou ao mercado que iria retomar o processo para tentar vender a rede varejista. 

