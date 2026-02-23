Projeto-piloto

Bairro de Vitória ganha barreiras para reduzir velocidade de bikes elétricas

Iniciativa da prefeitura começou a ser testada na Mata da Praia, após pedido da associação de moradores

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 16:57

Barras metálicas foram instaladas em alamedas da Mata da Praia, em Vitória Crédito: Reprodução Mata da Praia Notícias

A Prefeitura de Vitória instalou barreiras metálicas em travessias da Mata da Praia com o objetivo de reduzir a velocidade de bikes elétricas que passam pelo bairro. A medida faz parte de um projeto-piloto do município e foi adotada após pedidos da associação de moradores. No entanto, nem todos aprovaram a iniciativa e houve críticas à proposta nas redes sociais.

Uma das moradoras disse que a proposta não resolve o problema e ainda prejudica a acessibilidade. “Minha mãe é cadeirante. Haja paciência para ficar desviado dessas barras no caminho. Acaba que quem não tem nada a ver paga pela irresponsabilidade de alguns”, afirmou.

Outra moradora também manifestou que as barras comprometem a locomoção de pessoas com deficiência. “Pessoas com baixa visão, que usam bengalas e piso tátil para locomoção, além de pessoas com mobilidade reduzida, foram excluídas dessa rua? Quem projetou isso não pensou na inclusão.”

Houve comentários ainda criticando o modelo das barras metálicas. “Péssima medida, mal pensado, deixou as alamedas mais feias e vai prejudicar as pessoas que utilizam tanto bicicletas normais quanto elétricas em velocidades razoáveis. Acima de tudo, não vai resolver nada”, afirmou um morador.

“Ótima iniciativa. Mas podiam ter feito algo mais bonito. Muretinha com cerca viva, outras opções mais belas para um belo bairro”, disse outro.

Alguns moradores pediram que, ao invés dos novos equipamentos, a prefeitura reforçasse a sinalização e a fiscalização para que os usuários de bikes elétricas reduzam a velocidade. “Primeiro teria que colocar placa de velocidade. Para ver se resolvia e conscientizava, mas já foram logo para a solução mais drástica”, manifestou um morador.

O que diz a prefeitura

Questionada sobre as críticas dos moradores em relação às placas, a prefeitura, por meio da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran), disse que se trata de um projeto piloto, com acompanhamento regular. “O objetivo é orientar os usuários desse modal para o tráfego seguro e consciente, de forma a conviver harmoniosamente com os demais munícipes nos espaços públicos e evitar possíveis incidentes”, justificou o Executivo municipal em nota.

A secretaria ainda destaca que instalou 24 placas de regularização de velocidade de 6 km/h. Afirma também que moradores de outros bairros podem pedir a instalação das barras por meio das associações de cada comunidade.

A prefeitura disse, por fim, que a Guarda Civil Municipal de Vitória intensificou as ações educativas voltadas ao uso responsável das bicicletas elétricas em locais como ciclovias, calçadões e áreas de grande circulação. “As atividades têm o objetivo de orientar usuários sobre circulação segura, prevenção de acidentes e convivência harmoniosa nas vias da Capital”, diz a nota.

