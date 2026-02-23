Transtorno

Após reforma, alunos enfrentam alagamento em escola em Rio Novo do Sul

Obras da Escola Municipal de Ensino Fundamental Bodart Junior duraram dois anos e unidade foi entregue em fevereiro de 2026

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 17:22

Alunos tiveram que atravessar em meio a um alagamento para acessar a Escola Municipal de Ensino Fundamental Bodart Junior, em Rio Novo do Sul, na região Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (23). Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra as crianças passando pela água suja, com algumas carregando os tênis nas mãos no caminho entre o portão de entrada até o interior do colégio. Outra imagem mostra uma "passarela" improvisada feita com bancos de madeira. A escola passou por uma reforma que durou dois anos e foi finalizada neste mês de fevereiro.

Uma mãe de aluna que preferiu não se identificar contou que o momento foi de transtorno para pais e estudantes, sendo que a "passarela" foi feita por um funcionário. Já a atendente Lauriele Rosa, mãe de um estudante de 7 anos, disse que a reforma não teria sido totalmente concluída e a quadra esportiva ainda estaria inacabada.

Outro lado

Em nota, a prefeitura explicou que o alagamento foi causado pelo transbordo de um bueiro após uma chuva intensa que ocorreu na tarde de segunda-feira (23). No entanto, uma equipe da Secretaria de Obras esteve no local e uma intervenção foi feita para escoar a água e toda a cidade passa por obras de drenagem. A administração também afirmou que a escola foi reformada e entregue, porém o projeto não incluía intervenção no sistema de drenagem. A entrada da unidade escolar ainda deve receber um sistema de monitoramento eletrônico e cobertura por todo o corredor, informou a administração.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta