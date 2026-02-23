Crueldade

Mulher é presa por maus-tratos a cães em Vila Velha

Cadela e sete filhotes foram encontrados em ambiente sem ventilação, água e alimento, segundo a Polícia Civil

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 16:59

Uma mulher de 46 anos foi presa em flagrante nesta segunda-feira (23) por maus-tratos a animais no bairro Cocal, em Vila Velha. O nome dela não foi divulgado. A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio do Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), em conjunto com a Ronda Ambiental Rural da Guarda Municipal e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

A operação ocorreu após denúncia anônima relatando possível situação de negligência envolvendo cães em uma residência da região. No local, foi encontrada uma cadela de porte pequeno, sem raça definida, acompanhada de sete filhotes. De acordo com a equipe, o ambiente era reduzido, sem ventilação adequada, com forte odor e sem oferta de água e alimento.

Cães em situação de maus-tratos são resgatados em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Segundo o delegado Leandro Piquet, responsável pelo Núcleo de Proteção Animal da DEPMA, a avaliação técnica identificou sinais de verminose e desnutrição nos filhotes, além de magreza acentuada e fraqueza na cadela adulta. “Diante das condições verificadas, ficou configurada, em tese, a prática do crime de maus-tratos, previsto no artigo 32 da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), com as alterações promovidas pela Lei nº 14.064/2020, que prevê pena mais severa quando o crime é praticado contra cães e gatos. Ela foi conduzida em flagrante à Delegacia Regional de Vila Velha para os procedimentos legais cabíveis”, afirmou.

Os animais foram resgatados e encaminhados pela equipe da Gerência de Bem-Estar Animal para avaliação veterinária, tratamento e acolhimento provisório em local adequado contratado pela Prefeitura de Vila Velha. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil em busca de informações sobre os procedimentos adotados. Quando houver retorno, o texto será atualizado.

