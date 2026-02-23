Idoso morre afogado ao tentar atravessar represa a nado em Montanha
Publicado em 23/02/2026 às 10h40
Um idoso de 78 anos morreu afogado ao tentar atravessar a nado a represa Tutureuter, no bairro Lajedo, em Montanha, no Norte do Espírito Santo, na tarde de sábado (21). Uma testemunha relatou ao Corpo de Bombeiros que a vítima desapareceu na água por volta das 17h30. As buscas foram iniciadas ainda no mesmo dia, sem sucesso. Os mergulhadores retornaram à represa na tarde de domingo (22) e encontraram o corpo no fundo da barragem por volta das 14h20.
A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Militar, Civil e Científica, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.