Homem é preso após confusão em restaurante japonês na Praia da Costa

Suspeito teria ameaçado clientes, arremessado objetos e resistido à abordagem policial; ele foi autuado em flagrante

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 08:21

2ª Delegacia Regional, localizada em Vila Velha
Suspeito foi levado para a 2ª Delegacia Regional, localizada em Vila Velha Crédito: Polícia Civil

Um homem de 47 anos, identificado como Eros Soares Ferreira, foi preso na noite de domingo (22) após causar tumulto em um restaurante japonês na Praia da Costa, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Ciodes (190) para atender a uma ocorrência em um estabelecimento localizado na Rua Rio Branco. No local, os militares encontraram o suspeito completamente alterado, ameaçando pessoas e arremessando objetos. Conforme o registro, ele teria jogado uma garrafa de bebida contra o vidro do restaurante, quebrando o recipiente e colocando clientes e funcionários em risco. A PM não informou detalhes sobre o que motivou a confusão.

Ainda segundo a ocorrência, a guarnição tentou dialogar com o homem, que passou a ofender os policiais e resistir à abordagem. Foi necessário o uso de spray de pimenta e, posteriormente, de dois disparos de taser (arma de choque) para contê-lo. O gerente do restaurante relatou aos policiais que, minutos antes, o homem já havia ameaçado clientes e funcionários dentro do estabelecimento. Após ser contido, o suspeito foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Farias para avaliação médica e, em seguida, entregue à autoridade policial na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

O homem foi autuado em flagrante e encaminhado ao presídio A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para mais informações sobre os procedimentos adotados. Quando houver retorno, o texto será atualizado.

