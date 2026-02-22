Homem é morto a tiros enquanto seguia para cavalgada em Ibatiba

Um homem foi morto por disparos de arma de fogo no bairro Santa Cruz, em Ibatiba - Sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (22).

A vítima chegou a ser encaminhada para o hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações da Polícia Militar (PM), ele estava a caminho de uma cavalgada junto da companheira quando ambos foram surpreendidos por duas pessoas em uma motocicleta. Dá própria moto eles efetuaram os disparos.