Bairro João Goulart

Homem é morto após atirar contra policiais e ônibus é incendiado em Vila Velha

Suspeito foi baleado durante patrulhamento da Polícia Militar, no início da manhã desta segunda-feira (23); horas depois, coletivo do Transcol foi queimado por encapuzados

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 09:18

Ônibus do Sistema Transcol foi incendiado após morte de homem em João Goulart Crédito: Priciele Venturini

Um homem de 34 anos morreu durante um confronto com policiais militares na Rua Tiradentes, no bairro João Goulart, em Vila Velha. De acordo com apuração da TV Gazeta, os militares relataram que realizavam patrulhamento na região por volta das 5h50 desta segunda-feira (23) quando avistaram o suspeito armado pulando o muro de uma casa. Segundo a Polícia Militar (PM), o indivíduo teria efetuado um disparo contra a equipe, que revidou. Ele foi atingido no tórax e não resistiu.

Horas depois, um ônibus do Sistema Transcol foi incendiado no mesmo bairro, em um ato apontado como represália à morte. A família esteve no local e afirmou à TV Gazeta que o homem era inocente e não estava armado. A PM divulgou uma foto da arma que, segundo a corporação, estaria sendo utilizada pelo suspeito.

Arma que teria sido utilizada pelo suspeito baleado em João Goulart Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Ônibus incendiado

Por volta das 8h30, dois homens encapuzados invadiram um ônibus da linha 616 (Terminal de Vila Velha/Morada da Barra, via Barramares), na Avenida Brasil, em João Goulart. Eles espalharam combustível no interior do veículo, obrigaram os cerca de 15 passageiros a descer e atearam fogo no coletivo.

Ainda segundo a TV Gazeta, os suspeitos afirmaram que o ataque era uma represália à morte registrada mais cedo na região.

Ônibus é incendiado após morte de homem em João Goulart 1 de 5

*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta