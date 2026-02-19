Home
Grupo desce de van, abre fogo e deixa um morto e um ferido em Vila Velha

Ataque aconteceu na madrugada desta quinta-feira (19); vítima morta foi identificada como Victor Felipe Santos da Silva, de 16 anos

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 10:23

 - Atualizado há uma hora

Ataque a tiros deixa adolescente morto e uma pessoa ferida em João Goulart

Tiros destruíram vidro traseiro de veículo que estava estacionado na rua por Archimedes Patricio
Muros ficaram com as marcas dos tiros disparados em ataque por Archimedes Patricio
Cápsulas ficaram espalhadas pelo chão após ataque em João Goulart por Archimedes Patricio
Ataque a tiros aconteceu em João Goulart, Vila Velha por Archimedes Patricio
Tiros destruíram vidro traseiro de veículo que estava estacionado na rua por Archimedes Patricio
Tiros destruíram vidro traseiro de veículo que estava estacionado na rua por Archimedes Patricio

Cerca de cinco criminosos desceram de uma van e abriram fogo na Rua Tiradentes, no bairro João Goulart, em Vila Velha, na madrugada desta quinta-feira (19). Os disparos mataram um adolescente de 16 anos e deixaram outro homem ferido. As marcas da violência ficaram na região: cápsulas no chão, muros furados e o vidro traseiro de um carro destruído pelos tiros (veja acima). 

Segundo a Polícia Militar (PM), o adolescente morto foi identificado como Victor Felipe Santos da Silva. A outra vítima foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zilda Arns, em Riviera da Barra. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela. 

De acordo com testemunhas ouvidas pela PM, os criminosos que desceram da van branca estavam fortemente armados. O veículo, que era roubado, foi abandonado depois na Rua Linhares, em Terra Vermelha.

Victor Felipe Santos da Silva, de 16 anos, morto em João Goulart
Victor Felipe Santos da Silva, de 16 anos, morto em João Goulart Crédito: Redes Sociais

Em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o major Cezar, da Polícia Militar, falou sobre o episódio. "Foi uma forma diferente, esse não é um veículo normalmente utilizado. A gente ficou surpreso com essa ousadia dos criminosos. A gente tem verificado que houve alguma alteração nas facções que tem desencadeado confronto entre eles, mesmo com a gente atuando, apreendendo pessoas e armas, a gente tem verificado um aumento da violência na região. Nós estamos tentando entender o que tem causado essa instabilidade na Região Cinco", declarou. 

Ele afirmou que o patrulhamento foi reforçado na área. "É extremamente importante que a população nos auxilie com informações. A resposta é feita muito mais rápida quando essa informação chega via 181, 190", destacou o major.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

