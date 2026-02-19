Bairro João Goulart

Grupo desce de van, abre fogo e deixa um morto e um ferido em Vila Velha

Ataque aconteceu na madrugada desta quinta-feira (19); vítima morta foi identificada como Victor Felipe Santos da Silva, de 16 anos

Cerca de cinco criminosos desceram de uma van e abriram fogo na Rua Tiradentes, no bairro João Goulart, em Vila Velha, na madrugada desta quinta-feira (19). Os disparos mataram um adolescente de 16 anos e deixaram outro homem ferido. As marcas da violência ficaram na região: cápsulas no chão, muros furados e o vidro traseiro de um carro destruído pelos tiros (veja acima).

Segundo a Polícia Militar (PM), o adolescente morto foi identificado como Victor Felipe Santos da Silva. A outra vítima foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zilda Arns, em Riviera da Barra. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela.

De acordo com testemunhas ouvidas pela PM, os criminosos que desceram da van branca estavam fortemente armados. O veículo, que era roubado, foi abandonado depois na Rua Linhares, em Terra Vermelha.

Em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o major Cezar, da Polícia Militar, falou sobre o episódio. "Foi uma forma diferente, esse não é um veículo normalmente utilizado. A gente ficou surpreso com essa ousadia dos criminosos. A gente tem verificado que houve alguma alteração nas facções que tem desencadeado confronto entre eles, mesmo com a gente atuando, apreendendo pessoas e armas, a gente tem verificado um aumento da violência na região. Nós estamos tentando entender o que tem causado essa instabilidade na Região Cinco", declarou.

Ele afirmou que o patrulhamento foi reforçado na área. "É extremamente importante que a população nos auxilie com informações. A resposta é feita muito mais rápida quando essa informação chega via 181, 190", destacou o major.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

