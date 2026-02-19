Cães morrem e polícia investiga possível envenenamento em Ecoporanga

A morte de dois cães em Córrego do Paraíso, zona rural de Ecoporanga, na região Noroeste do Espírito Santo, está sendo investigada pela Polícia Civil. Segundo boletim da Polícia Militar, os tutores suspeitam que os animais tenham sido envenenados. Além das duas mortes, outras três cadelas também passaram mal.

Segundo os relatos, esta é a segunda ocorrência do tipo na região. Em novembro do ano passado, uma cadela e um cachorro também teriam sido envenenados, e o cão não resistiu.