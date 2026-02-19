Cães morrem e polícia investiga possível envenenamento em Ecoporanga
A morte de dois cães em Córrego do Paraíso, zona rural de Ecoporanga, na região Noroeste do Espírito Santo, está sendo investigada pela Polícia Civil. Segundo boletim da Polícia Militar, os tutores suspeitam que os animais tenham sido envenenados. Além das duas mortes, outras três cadelas também passaram mal.
Segundo os relatos, esta é a segunda ocorrência do tipo na região. Em novembro do ano passado, uma cadela e um cachorro também teriam sido envenenados, e o cão não resistiu.
Diante dos casos, a Polícia Civil disse que iniciou uma investigação e reforçou que a população tem um papel importante e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181 e que, para comprovação do crime, é essencial a preservação do corpo do animal para a realização do exame toxicológico. A Secretária Municipal de Meio Ambiente e Bem‑Estar Animal repudiou a ação e cobrou investigação rigorosa e punição aos envolvidos.