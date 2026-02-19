Homem que tentou ser PM furta carro, curte praia e acaba preso em Vitória

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 16:36
Um homem de 21 anos, identificado como Matheus Vinicius Schmiedel Falcão, foi preso na manhã dessa quarta-feira (18) após ser flagrado com um carro furtado na Ilha do Frade, em Vitória.
Conforme a Guarda Municipal de Vitória, o veículo, um Chevrolet Celta, havia sido furtado no mesmo dia, no bairro Santo Antônio, também na Capital Capixaba. Horas depois, o carro foi identificado circulando na Ilha do Frade pelo sistema de videomonitoramento do Cerco Inteligente. “O veículo foi identificado estacionado na praia da Ilha do Frade, graças à informação rápida da vítima ao 190”, explicou o coordenador Sipolatti, da Guarda Municipal de Vitória.
Com base nas imagens, os agentes localizaram o Celta estacionado e identificaram as características do motorista. Enquanto o veículo era guinchado, o jovem foi visto retornando da praia, de bermuda e sem camisa. Ele tentou fugir, mas foi abordado e detido.
Segundo apuração da TV Gazeta, o suspeito confessou ter furtado o veículo e assumiu a posse de cerca de 20 gramas de maconha encontradas com ele. O celular dele também foi apreendido. Ele foi encaminhado à delegacia e autuado em flagrante por furto e por posse de droga para consumo próprio.
Ainda conforme a TV Gazeta, durante o trajeto na viatura, o suspeito contou aos guardas que aguardava uma vaga para ingressar na Polícia Militar, após ficar na lista de suplentes do concurso realizado em 2022. A reportagem de A Gazeta procurou a corporação para confirmar a informação dada por ele.
Em nota, a PM informou que o indivíduo realizou inscrição para o concurso de soldado combatente, em 2022, mas não consta, nos anexos do edital, nenhum tipo de classificação ou nota da prova, o que indica que ele não compareceu ao certame. A corporação esclareceu ainda que o nome dele também não consta na lista de candidatos classificados.
A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.
