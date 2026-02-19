Foragido por violência doméstica é preso ao manter mulher em cárcere em Apiacá
Um homem que estava foragido por violência doméstica foi preso após manter a mesma vítima em cárcere privado, em Apiacá, no Sul do Espírito Santo, na quarta-feira (18).
A Polícia Militar (PM) foi até o endereço informado na denúncia e tentou contato com a mulher. No momento da abordagem, os policiais viram o suspeito pulando o muro e invadindo casas vizinhas na tentativa de fugir. Durante a fuga, ele quebrou telhados de algumas residências e acabou se ferindo. Após ser localizado, o homem foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, em seguida, encaminhado para a delegacia.
Os policiais conseguiram falar com a vítima, que relatou estar presa dentro de casa há uma semana. Ela afirmou ainda que era ameaçada de morte com uma faca e obrigada a usar drogas. Segundo a PM, o pai do suspeito também teria entrado em contato com a mulher pedindo para que ela não registrasse denúncia contra o filho.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por constrangimento ilegal, ameaça no contexto de violência doméstica, cárcere privado qualificado e violação de domicílio, crimes enquadrados na Lei Maria da Penha. Além disso, foi cumprido um mandado de prisão por descumprimento de medida protetiva, expedido pela Vara Única de Apiacá. O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.