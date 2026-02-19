Foragido por violência doméstica é preso ao manter mulher em cárcere em Apiacá

Um homem que estava foragido por violência doméstica foi preso após manter a mesma vítima em cárcere privado, em Apiacá, no Sul do Espírito Santo, na quarta-feira (18).

A Polícia Militar (PM) foi até o endereço informado na denúncia e tentou contato com a mulher. No momento da abordagem, os policiais viram o suspeito pulando o muro e invadindo casas vizinhas na tentativa de fugir. Durante a fuga, ele quebrou telhados de algumas residências e acabou se ferindo. Após ser localizado, o homem foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, em seguida, encaminhado para a delegacia.

Os policiais conseguiram falar com a vítima, que relatou estar presa dentro de casa há uma semana. Ela afirmou ainda que era ameaçada de morte com uma faca e obrigada a usar drogas. Segundo a PM, o pai do suspeito também teria entrado em contato com a mulher pedindo para que ela não registrasse denúncia contra o filho.