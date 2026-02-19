Durante a madrugada

Carros são vandalizados durante confusão no Centro de Vitória

Pelo menos quatro veículos foram avariados pelo suspeito, que ainda discutiu e brigou com uma mulher após os atos de depredação

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 16:20

Quatro carros foram vandalizados por um homem não identificado, próximo ao Parque Moscoso, no Centro de Vitória, na madrugada de quarta-feira (18). Após danificar os veículos estacionados, o suspeito discute e briga com outras duas pessoas. Uma câmera de videomonitoramento da região gravou (veja acima) o momento em que ele danifica os automóveis com algo similar a uma pedra e também a discussão momentos após o ato de depredação.

A gravação mostra quando ele inicia os golpes na parte traseira dos automóveis, que estão estacionados nas vagas. Um homem que estava próximo ao criminoso tenta impedi-lo, mas ele vai na direção de um terceiro automóvel e prossegue. Após isso, o suspeito acerta o quarto carro, seguindo depois em direção a uma mulher, com quem se envolve em uma briga no meio da rua.

Conforme a Polícia Militar, o homem que aparece no vídeo tentando evitar a continuidade dos ataques confirmou que o suspeito foi em direção à companheira para bater nela, momento em que tentou intervir.

A corporação foi ao local, porém o suspeito dos danos e da tentativa de agressão já havia ido embora quando a equipe chegou. A Polícia Civil informou que os crimes de dano e lesão corporal dependem de representação da vítima para que sejam investigados.

"Por isso, é fundamental que a vítima registre o ocorrido junto à Polícia Civil, possibilitando que as autoridades tomem conhecimento do caso e adotem as medidas necessárias. O registro da ocorrência pode ser feito presencialmente em uma delegacia ou pela Delegacia Online, acessível em https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br", frisou.

