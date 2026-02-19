A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Ciclista morre após colisão com BMW em rodovia de Guaçuí, no Sul do ES

Publicado em 19/02/2026 às 13h28

Um ciclista morreu após uma colisão entre a bicicleta que conduzia e um carro modelo BMW, de cor preta, na rodovia ES 482, na localidade de São Pedro de Rates, zona rural de Guaçuí, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. O acidente ocorreu na madrugada de quarta-feira (18).

Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista da BMW, de 26 anos, acionou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/190) e relatou que a vítima atravessou a rodovia no momento em que o veículo seguia em direção a Dores do Rio Preto, ocorrendo a colisão. Durante a ligação, o condutor disse acreditar que o estado de saúde do ciclista não era grave e justificou que, por esse motivo, não permaneceu no local.

A PM informou que, ao chegarem à ocorrência, os policiais encontraram a bicicleta distante do corpo da vítima. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada e confirmou a morte do ciclista. Ele não portava documentos e ainda não havia sido identificado.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber quais procedimentos serão adotados na investigação do caso, mas, até a última atualização desta matéria, não houve retorno.

Publicidade