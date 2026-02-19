Ciclista morre após colisão com BMW em rodovia de Guaçuí, no Sul do ES

Um ciclista morreu após uma colisão entre a bicicleta que conduzia e um carro modelo BMW, de cor preta, na rodovia ES 482, na localidade de São Pedro de Rates, zona rural de Guaçuí, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. O acidente ocorreu na madrugada de quarta-feira (18).

Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista da BMW, de 26 anos, acionou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/190) e relatou que a vítima atravessou a rodovia no momento em que o veículo seguia em direção a Dores do Rio Preto, ocorrendo a colisão. Durante a ligação, o condutor disse acreditar que o estado de saúde do ciclista não era grave e justificou que, por esse motivo, não permaneceu no local.

A PM informou que, ao chegarem à ocorrência, os policiais encontraram a bicicleta distante do corpo da vítima. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada e confirmou a morte do ciclista. Ele não portava documentos e ainda não havia sido identificado.