Homem é preso por importunação sexual dentro de ônibus em Cariacica

Um homem de 33 anos foi preso na noite de quarta-feira (18) após uma jovem, de 20 anos, denunciá-lo por importunação sexual dentro de um ônibus do Sistema Transcol, em Cariacica. O caso aconteceu na altura do bairro Novo Brasil, durante o trajeto da linha 724 (Novo Brasil/Terminal de Campo Grande).

Segundo relato da vítima, Breno Pereira dos Santos sentou-se ao lado dela e, em seguida, começou a se masturbar. A mulher acionou ajuda e o homem acabou detido.

Ao ser questionado, o suspeito negou ter cometido qualquer ato com a intenção de constranger a passageira. Ele afirmou que se sentou ao lado da mulher porque teria ficado com medo de outro homem, que estaria olhando para ele de forma estranha. Ainda de acordo com a versão apresentada pelo suspeito, ele teria apenas mexido nas partes íntimas por "ter muita coceira".