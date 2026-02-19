Jovem morre após cair de moto em rodovia de Conceição da Barra
Publicado em 19/02/2026 às 11h54
Um jovem de 21 anos morreu em um acidente com a moto que ele pilotava, na ES 421, zona rural de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (19). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima sofreu uma queda.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. O corpo do jovem foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares.