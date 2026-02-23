Adolescente grávida é agredida e companheiro acaba preso em Marataízes

Uma adolescente grávida, de 16 anos, foi agredida pelo companheiro, de 29 anos, em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (23). Conforme a Polícia Civil, a menor foi até a delegacia chorando e contou que o homem a agrediu dentro da casa deles, inclusive com chutes na barriga, e a ameaçou de morte. Ela pediu uma medida protetiva de urgência, relatando ter passado por episódios anteriores de agressão.