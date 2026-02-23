Adolescente chora ao ser flagrado com haxixe pela Guarda de Vitória
Um adolescente de 16 anos foi apreendido após ser flagrado com duas buchas de haxixe durante uma abordagem realizada pela Guarda de Vitória, na noite desse domingo (22), em Maruípe, na Capital capixaba. O rapaz ainda chorou e tentou fugir dos agentes, que conseguiram alcançá-lo.
“Ele contou que já havia sido apreendido por tráfico de drogas e que, na ocasião, estava com uma motocicleta roubada. No momento em que o informamos sobre a apreensão, ele tentou fugir a pé”, disse o inspetor Picolli. Além dos entorpecentes, ele estava sob posse de dois celulares.
Segundo a corporação, o garoto estava na garupa de uma moto que realizava uma corrida por aplicativo. O condutor do veículo, de 27 anos, foi multado por estar pilotando de chinelos e não apresentar a carteira de habilitação. Após a abordagem, os agentes revistaram o adolescente e encontraram a droga. Neste momento, o menor apresentou nervosismo e contou histórias contraditórias sobre a origem dos celulares.
O rapaz de 16 anos foi levado para a Delegacia do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle). A Polícia Civil informou que ele assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de desobediência. "Após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado, o adolescente foi reintegrado à família", finalizou a PC. Já a moto acabou levada para um pátio credenciado e o proprietário a buscou.