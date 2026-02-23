Adolescente chora ao ser flagrado com haxixe pela Guarda de Vitória

Duas buchas de haxixe foram encontradas com o adolescente durante abordagem da Guarda Municipal em Maruípe Crédito: Divulgação/Guarda de Vitória

Um adolescente de 16 anos foi apreendido após ser flagrado com duas buchas de haxixe durante uma abordagem realizada pela Guarda de Vitória, na noite desse domingo (22), em Maruípe, na Capital capixaba. O rapaz ainda chorou e tentou fugir dos agentes, que conseguiram alcançá-lo.

“Ele contou que já havia sido apreendido por tráfico de drogas e que, na ocasião, estava com uma motocicleta roubada. No momento em que o informamos sobre a apreensão, ele tentou fugir a pé”, disse o inspetor Picolli. Além dos entorpecentes, ele estava sob posse de dois celulares.

Segundo a corporação, o garoto estava na garupa de uma moto que realizava uma corrida por aplicativo. O condutor do veículo, de 27 anos, foi multado por estar pilotando de chinelos e não apresentar a carteira de habilitação. Após a abordagem, os agentes revistaram o adolescente e encontraram a droga. Neste momento, o menor apresentou nervosismo e contou histórias contraditórias sobre a origem dos celulares.