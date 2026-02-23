Home
Pesquisadora da polilaminina vai receber homenagem do governo do ES

Tatiana Sampaio, que lidera estudos no país da molécula para tratamento de lesões medulares, será condecorada com maior honraria do Estado

Aline Nunes

Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 18:54

Pesquisadora Tatiana Sampaio, da UFRJ, que lidera estudos sobre a polilaminina
Pesquisadora Tatiana Sampaio, da UFRJ, que lidera estudos sobre a polilaminina Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress

governo do Espírito Santo vai conceder, na próxima quinta-feira (26), a comenda Jerônymo Monteiro a Tatiana Sampaio, professora doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e líder das pesquisas com a polilaminina como alternativa de tratamento para lesões medulares. Dos 26 pacientes tratados no país até o momento com a molécula experimental, cinco são do Estado.

A maior honraria do governo capixaba será concedida em solenidade no Palácio Anchieta, em Vitória, conduzida pelo governador Renato Casagrande (PSB). Para ele, a homenagem é uma forma de valorizar o trabalho excepcional e inovador da professora Tatiana e de toda sua equipe. "Importante destacarmos como o investimento na ciência pode mudar a vida de milhares de pessoas e, neste caso, reescrever a história".

A polilaminina é uma substância estudada há 28 anos e, hoje, se apresenta como esperança para pacientes com paraplegia ou tetraplegia.  Desenvolvida pela UFRJ, trata-se de uma versão derivada da laminina — uma proteína produzida naturalmente pelo corpo — cuja proposta é estimular a reconexão dos neurônios após lesões na medula.

No início deste ano, o medicamento foi autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a iniciar a fase 1 de estudos clínicos, para avaliar se a substância poderá ser comercializada no país, mas alguns pacientes já têm sido submetidos a tratamento por decisão judicial. Os resultados são distintos, com alguns dando sinais de alguma melhora em movimentos. 

Um desses casos é o do pintor automotivo Luiz Fernando Mozer, o primeiro paciente do Espírito Santo a receber polilaminina. Ele teve lesão medular em dezembro passado e, após a aplicação da substância, já apresenta avanços. 

