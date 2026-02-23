Pesquisadora da polilaminina vai receber homenagem do governo do ES

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 18:54
O governo do Espírito Santo vai conceder, na próxima quinta-feira (26), a comenda Jerônymo Monteiro a Tatiana Sampaio, professora doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e líder das pesquisas com a polilaminina como alternativa de tratamento para lesões medulares. Dos 26 pacientes tratados no país até o momento com a molécula experimental, cinco são do Estado.
A maior honraria do governo capixaba será concedida em solenidade no Palácio Anchieta, em Vitória, conduzida pelo governador Renato Casagrande (PSB). Para ele, a homenagem é uma forma de valorizar o trabalho excepcional e inovador da professora Tatiana e de toda sua equipe. "Importante destacarmos como o investimento na ciência pode mudar a vida de milhares de pessoas e, neste caso, reescrever a história".
A polilaminina é uma substância estudada há 28 anos e, hoje, se apresenta como esperança para pacientes com paraplegia ou tetraplegia. Desenvolvida pela UFRJ, trata-se de uma versão derivada da laminina — uma proteína produzida naturalmente pelo corpo — cuja proposta é estimular a reconexão dos neurônios após lesões na medula.
No início deste ano, o medicamento foi autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a iniciar a fase 1 de estudos clínicos, para avaliar se a substância poderá ser comercializada no país, mas alguns pacientes já têm sido submetidos a tratamento por decisão judicial. Os resultados são distintos, com alguns dando sinais de alguma melhora em movimentos.
Um desses casos é o do pintor automotivo Luiz Fernando Mozer, o primeiro paciente do Espírito Santo a receber polilaminina. Ele teve lesão medular em dezembro passado e, após a aplicação da substância, já apresenta avanços.
