Home
>
Cotidiano
>
Primeiro paciente a receber polilaminina no ES recebe alta hospitalar

Primeiro paciente a receber polilaminina no ES recebe alta hospitalar

Luiz Fernando Mozer teve uma lesão medular no final de dezembro do ano passado e após a aplicação da substância, apresentou evolução física

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 18:58

Luiz Fernando Mozer, 37 anos, morador de Iconha, recebeu uma dosagem de polilaminina.

O primeiro paciente a receber o medicamento polilaminina no Espírito Santo recebeu alta hospitalar na última segunda-feira (19). O pintor automotivo Luiz Fernando Mozer ficou internado devido a uma infecção hospitalar e comunicou pela rede social, nesta quarta-feira (21), que vai continuar o tratamento em casa com uso de medicamentos diários, fisioterapia e adaptações necessárias na nova fase. Na mensagem, ele também agradeceu ao apoio recebido até aqui. 

Recomendado para você

Luiz Fernando Mozer teve uma lesão medular no final de dezembro do ano passado e após a aplicação da substância, apresentou evolução física

Primeiro paciente a receber polilaminina no ES recebe alta hospitalar

Cheia não oferece risco iminente e ponto turístico segue aberto para visitação, mas banhos no local estão proibidos desde 2025

Volume de água na Cachoeira da Fumaça impressiona em Alegre

Procon-ES alerta para cuidados básicos que ajudam a evitar riscos à segurança das crianças e problemas na relação de consumo

Veja como evitar riscos na contratação do transporte escolar

"Agradeço imensamente a cada pessoa que ajudou, compartilhou, orou e demonstrou carinho nesse momento tão delicado. Todo apoio tem feito muita diferença para mim e para a minha família", destacou Luiz. 

O colorimetrista e pintor automotivo, morador de Iconha, no Sul do Estado, sofreu uma lesão contundente na coluna e na medula em 7 de dezembro. No dia 13 do mesmo mês foi aplicada a medicação no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. No dia 28 de dezembro ele voltou ao hospital e foi internado em uma unidade médica particular após a infecção ser identificada

A polilaminina é uma substância desenvolvida a partir de uma proteína extraída da placenta. Segundo as pesquisas em andamento, essa proteína apresentaria potencial para estimular a regeneração da medula espinhal - um tecido altamente sensível, cuja capacidade natural de recuperação é limitada.

Vaquinha

Luiz e a família estão com uma "vaquinha" aberta para doações. O dinheiro recebido será usada nas despesas dos cuidados necessários, além dos materiais e medicamentos. Quem quiser ajudar pode clicar aqui.

Luiz Fernando Mozer publicou um texto em rede social informando que recebeu alta hospital na segunda-feira (19)
Luiz Fernando Mozer publicou um texto em rede social informando que recebeu alta hospital na segunda-feira (19) Crédito: Reprodução | Rede Social

Avanços

A irmã de Luiz, a enfermeira do centro cirúrgico, Carla Mozer, contou à reportagem de A Gazeta que o pintor já tem mais autonomia. “Como ele estava antes de ir para o hospital? Aprendendo a movimentar, sair do leito, da cama hospitalar ainda. Ele estava movimentando pouco o tronco. E agora ele já consegue sentar e ir para uma cadeira de rodas. Isso dá uma evolução até na cabeça dele", contou. 

Sobre a polilaminina, a familiar explicou que Luiz continua sentindo formigamento intenso nos membros inferiores, principalmente, durante a fisioterapia. “Ele ainda não tem movimento próprio para, por exemplo, mexer um pé ou um dedo. Não chega a envolver tanto o grupo muscular assim. Mas consegue movimentar o quadril, que também não era esperado ele ter”, detalhou. 

A familiar ainda contou que ele também já tem força para jogar levemente a perna para baixo e também estendê-la.

Aplicação de
Fernando com a equipe médica que o acompanhou no hospital durante o perído em que esteve internado Crédito: Acervo Pessoal

“Ele também consegue jogar o joelho quando está flexionado. Ele de barriga para cima, com o joelho flexionado, ele consegue, com a musculatura do quadril, ter força para poder jogar para a posição lateral direita. Então, tudo isso já é considerado uma boa melhoria para ele. Agora ele pode fazer fisioterapia mais ampla, com outros equipamentos, pois durante a internação hospitalar ele fazia de forma mais limitada. E agora, em casa, a gente já consegue ter melhoria nesse sentido também”, disse Carla. 

Leia mais

Imagem - Cleir e sua moqueca capixaba desafiavam o tempo e o espaço em Vitória

Cleir e sua moqueca capixaba desafiavam o tempo e o espaço em Vitória

Imagem - Lagoa de Carapebus se une ao mar e Prefeitura da Serra investiga interferência humana

Lagoa de Carapebus se une ao mar e Prefeitura da Serra investiga interferência humana

Imagem - TCU mantém suspensão de licitação de R$ 1,2 bilhão para merenda escolar no ES

TCU mantém suspensão de licitação de R$ 1,2 bilhão para merenda escolar no ES

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

medicina Medicamento Região sul do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais