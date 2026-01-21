Evolução

Primeiro paciente a receber polilaminina no ES recebe alta hospitalar

Luiz Fernando Mozer teve uma lesão medular no final de dezembro do ano passado e após a aplicação da substância, apresentou evolução física

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 18:58

O primeiro paciente a receber o medicamento polilaminina no Espírito Santo recebeu alta hospitalar na última segunda-feira (19). O pintor automotivo Luiz Fernando Mozer ficou internado devido a uma infecção hospitalar e comunicou pela rede social, nesta quarta-feira (21), que vai continuar o tratamento em casa com uso de medicamentos diários, fisioterapia e adaptações necessárias na nova fase. Na mensagem, ele também agradeceu ao apoio recebido até aqui.

"Agradeço imensamente a cada pessoa que ajudou, compartilhou, orou e demonstrou carinho nesse momento tão delicado. Todo apoio tem feito muita diferença para mim e para a minha família", destacou Luiz.

O colorimetrista e pintor automotivo, morador de Iconha, no Sul do Estado, sofreu uma lesão contundente na coluna e na medula em 7 de dezembro. No dia 13 do mesmo mês foi aplicada a medicação no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. No dia 28 de dezembro ele voltou ao hospital e foi internado em uma unidade médica particular após a infecção ser identificada.

A polilaminina é uma substância desenvolvida a partir de uma proteína extraída da placenta. Segundo as pesquisas em andamento, essa proteína apresentaria potencial para estimular a regeneração da medula espinhal - um tecido altamente sensível, cuja capacidade natural de recuperação é limitada.

Vaquinha

Luiz e a família estão com uma "vaquinha" aberta para doações. O dinheiro recebido será usada nas despesas dos cuidados necessários, além dos materiais e medicamentos. Quem quiser ajudar pode clicar aqui.

Luiz Fernando Mozer publicou um texto em rede social informando que recebeu alta hospital na segunda-feira (19) Crédito: Reprodução | Rede Social

Avanços

A irmã de Luiz, a enfermeira do centro cirúrgico, Carla Mozer, contou à reportagem de A Gazeta que o pintor já tem mais autonomia. “Como ele estava antes de ir para o hospital? Aprendendo a movimentar, sair do leito, da cama hospitalar ainda. Ele estava movimentando pouco o tronco. E agora ele já consegue sentar e ir para uma cadeira de rodas. Isso dá uma evolução até na cabeça dele", contou.

Sobre a polilaminina, a familiar explicou que Luiz continua sentindo formigamento intenso nos membros inferiores, principalmente, durante a fisioterapia. “Ele ainda não tem movimento próprio para, por exemplo, mexer um pé ou um dedo. Não chega a envolver tanto o grupo muscular assim. Mas consegue movimentar o quadril, que também não era esperado ele ter”, detalhou.

A familiar ainda contou que ele também já tem força para jogar levemente a perna para baixo e também estendê-la.

Fernando com a equipe médica que o acompanhou no hospital durante o perído em que esteve internado Crédito: Acervo Pessoal

“Ele também consegue jogar o joelho quando está flexionado. Ele de barriga para cima, com o joelho flexionado, ele consegue, com a musculatura do quadril, ter força para poder jogar para a posição lateral direita. Então, tudo isso já é considerado uma boa melhoria para ele. Agora ele pode fazer fisioterapia mais ampla, com outros equipamentos, pois durante a internação hospitalar ele fazia de forma mais limitada. E agora, em casa, a gente já consegue ter melhoria nesse sentido também”, disse Carla.

