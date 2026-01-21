Lagoa de Carapebus se une ao mar e Prefeitura da Serra investiga interferência humana

A Lagoa de Carapebus, na Serra, rompeu o banco de areia que a separa do mar e se conectou ao oceano nesta quarta-feira (21). Um vídeo enviado por um morador mostra a água agitada no ponto de encontro. O evento é conhecido como "estouro" ou "abertura da foz" e, apesar de parecer incomum, moradores comentaram em redes sociais que a situação já ocorreu outras vezes devido ao acumulo de água causado por fortes chuvas. A precipitação intensa no município nos últimos dias poderia justificar a junção, mas em nota, a prefeitura disse que investiga uma possível ação humana.

"O rompimento da barreira ocorre de forma natural e é fundamental para a manutenção do equilíbrio do ecossistema local. Entretanto, há suspeitas de que o rompimento registrado em vídeos não tenha ocorrido de forma natural, mas tenha sido provocado por indivíduos da localidade, prática que configura crime ambiental. A Fiscalização de Meio Ambiente esteve no local, porém os autores não foram identificados até o momento", explicou a administração central.