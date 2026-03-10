Veja imagens

Reparo em rede de esgoto forma 'córrego' em obra do Mergulhão de Camburi

Moradores registraram o problema na segunda-feira (9) e Prefeitura de Vitória disse que situação foi resolvida nesta terça (10)

Publicado em 10 de março de 2026 às 18:47

Trecho de obra do Mergulhão de Camburi ficou alagado após reparo na rede de esgoto Crédito: Leitor A Gazeta

Um "córrego" se formou nas obras de construção do Mergulhão de Camburi, em Vitória. A cena foi flagrada por moradores do bairro Jardim Camburi, que se questionaram se teria ocorrido vazamento de esgoto e algum problema de infiltração no solo da região. A situação foi flagrada na segunda-feira (9).

Questionada por A Gazeta sobre o que provocou o alagamento, a Prefeitura de Vitória respondeu que a rede de esgoto do local estava passando por reparos e as intervenções foram concluídas na manhã desta terça-feira (10). O município informou que, além dessa intervenção, também realiza a transferência de lugar da rede elétrica, o que deve ficar pronto em até 12 dias.

A reportagem perguntou à prefeitura quem é o responsável pelos reparos na rede de esgoto, mas não obteve respostas. A Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) foi procurada, mas não se manifestou.

Em dezembro, outro ponto de alagamento foi registrado nas obras, devido ao alto volume de chuvas que atingiu o Espírito Santo na ocasião. Após o ocorrido, a prefeitura disse que o sistema que contava com uma bacia de captação passaria a ter três. Assim, a administração estimou que o escoamento da água da chuva se tornaria mais eficaz para evitar alagamentos decorrentes de precipitações.

O Mergulhão de Camburi tem como objetivo melhorar a circulação de veículos, pedestres e ciclistas, ampliando a fluidez do trânsito na região Norte de Vitória, especialmente em Jardim Camburi, e garantindo passagem contínua entre as avenidas Gelu Vervloet dos Santos (Norte-Sul) e Dante Michelini. O investimento é de R$ 77,5 milhões.

