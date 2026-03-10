Reparo em rede de esgoto forma 'córrego' em obra do Mergulhão de Camburi

Publicado em 10 de março de 2026 às 18:47
Um "córrego" se formou nas obras de construção do Mergulhão de Camburi, em Vitória. A cena foi flagrada por moradores do bairro Jardim Camburi, que se questionaram se teria ocorrido vazamento de esgoto e algum problema de infiltração no solo da região. A situação foi flagrada na segunda-feira (9).
Questionada por A Gazeta sobre o que provocou o alagamento, a Prefeitura de Vitória respondeu que a rede de esgoto do local estava passando por reparos e as intervenções foram concluídas na manhã desta terça-feira (10). O município informou que, além dessa intervenção, também realiza a transferência de lugar da rede elétrica, o que deve ficar pronto em até 12 dias.
A reportagem perguntou à prefeitura quem é o responsável pelos reparos na rede de esgoto, mas não obteve respostas. A Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) foi procurada, mas não se manifestou.
Em dezembro, outro ponto de alagamento foi registrado nas obras, devido ao alto volume de chuvas que atingiu o Espírito Santo na ocasião. Após o ocorrido, a prefeitura disse que o sistema que contava com uma bacia de captação passaria a ter três. Assim, a administração estimou que o escoamento da água da chuva se tornaria mais eficaz para evitar alagamentos decorrentes de precipitações.
O Mergulhão de Camburi tem como objetivo melhorar a circulação de veículos, pedestres e ciclistas, ampliando a fluidez do trânsito na região Norte de Vitória, especialmente em Jardim Camburi, e garantindo passagem contínua entre as avenidas Gelu Vervloet dos Santos (Norte-Sul) e Dante Michelini. O investimento é de R$ 77,5 milhões.
