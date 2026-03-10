Home
>
Cotidiano
>
Reparo em rede de esgoto forma 'córrego' em obra do Mergulhão de Camburi

Reparo em rede de esgoto forma 'córrego' em obra do Mergulhão de Camburi

Moradores registraram o problema na segunda-feira (9) e Prefeitura de Vitória disse que situação foi resolvida nesta terça (10)

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de março de 2026 às 18:47

Obra de construção do Mergulhão de Camburi fica alagada após reparo na rede de esgoto
Trecho de obra do Mergulhão de Camburi ficou alagado após reparo na rede de esgoto Crédito: Leitor A Gazeta

Um "córrego" se formou nas obras de construção do Mergulhão de Camburi, em Vitória. A cena foi flagrada por moradores do bairro Jardim Camburi, que se questionaram se teria ocorrido vazamento de esgoto e algum problema de infiltração no solo da região. A situação foi flagrada na segunda-feira (9).

Recomendado para você

Moradores registraram o problema na segunda-feira (9) e Prefeitura de Vitória disse que situação foi resolvida nesta terça (10)

Reparo em rede de esgoto forma 'córrego' em obra do Mergulhão de Camburi

Ocorrências foram registradas entre Pedro Palácio, próximo ao Buda e ao Mosteiro, até a região de Cidade Nova da Serra, já na Grande Vitória

Acidentes provocam lentidão na BR 101 entre Ibiraçu e Serra

Procon-ES orienta que, em caso de suspensão do serviço, a empresa responsável deve oferecer alternativas ao consumidor, como remarcação da viagem ou reembolso do valor pago

Cancelamento de viagem de trem: o que o passageiro deve fazer

Questionada por A Gazeta sobre o que provocou o alagamento, a Prefeitura de Vitória respondeu que a rede de esgoto do local estava passando por reparos e as intervenções foram concluídas na manhã desta terça-feira (10). O município informou que, além dessa intervenção, também realiza a transferência de lugar da rede elétrica, o que deve ficar pronto em até 12 dias.

A reportagem perguntou à prefeitura quem é o responsável pelos reparos na rede de esgoto, mas não obteve respostas. A Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) foi procurada, mas não se manifestou.

Em dezembro, outro ponto de alagamento foi registrado nas obras, devido ao alto volume de chuvas que atingiu o Espírito Santo na ocasião. Após o ocorrido, a prefeitura disse que o sistema que contava com uma bacia de captação passaria a ter três. Assim, a administração estimou que o escoamento da água da chuva se tornaria mais eficaz para evitar alagamentos decorrentes de precipitações.

O Mergulhão de Camburi tem como objetivo melhorar a circulação de veículos, pedestres e ciclistas, ampliando a fluidez do trânsito na região Norte de Vitória, especialmente em Jardim Camburi, e garantindo passagem contínua entre as avenidas Gelu Vervloet dos Santos (Norte-Sul) e Dante Michelini. O investimento é de R$ 77,5 milhões.

Leia mais

Imagem - Ramalho deixa Prefeitura de Vitória para disputar vaga de deputado federal

Ramalho deixa Prefeitura de Vitória para disputar vaga de deputado federal

Imagem - Aquaviário: veja prazo para obras e como vão ficar novas estações em Vitória

Aquaviário: veja prazo para obras e como vão ficar novas estações em Vitória

Imagem - Transporte por app e bike elétrica derrubam número de passageiros no Transcol

Transporte por app e bike elétrica derrubam número de passageiros no Transcol

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Mergulhão de Camburi

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais