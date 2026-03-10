Home
Ramalho deixa Prefeitura de Vitória para disputar vaga de deputado federal

Ex-secretário de Meio Ambiente anunciou na segunda-feira (9) que vai se dedicar à pré-candidatura pelo Republicanos

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de março de 2026 às 09:44

Alexandre Ramalho, candidato à Prefeitura de Vila Velha, entrevistado por A Gazeta e CBN
Alexandre Ramalho, candidato à Prefeitura de Vila Velha, entrevistado por A Gazeta e CBN Crédito: Ricardo Medeiros

O coronel da reserva da Polícia Militar Alexandre Ramalho (Republicanos) deixou o cargo de secretário de Meio Ambiente de Vitória na segunda-feira (9) para se dedicar à pré-candidatura a deputado federal. Quem assume a pasta é Anderson dos Santos Barbosa, até então subsecretário de Controle Ambiental.

Projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal estabelece que o sepultamento só poderá ocorrer se não houver risco à saúde pública ou ao meio ambiente

Vitória pode permitir enterro de cães e gatos em túmulos familiares

Prefeito de Vila Velha era aliado do governador, mas mudou de lado e está com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini

"Sociedade vai decidir" se Arnaldinho é ou não "traidor", diz interlocutor de Casagrande

O anúncio foi feito pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) nas redes sociais: “Nossa vida é feita através de ciclos e sonhos. E hoje o Coronel Ramalho está encerrando um ciclo na Prefeitura de Vitória para uma nova jornada, um novo sonho e um novo desafio”.

Ramalho agradeceu a Pazolini pela oportunidade de comandar a secretaria e disse que se coloca, a partir de agora, à disposição para compor a chapa de pré-candidatos a deputado federal pelo partido do prefeito, no qual se filiou em novembro de 2025

“Seguimos agora em um novo momento, compondo a chapa de pré-candidatos a deputado federal pelo Republicanos, sob a coordenação do presidente Erick Musso, dentro do projeto liderado pelo prefeito Pazolini. Um projeto que acredita no Espírito Santo, no trabalho sério e no compromisso com as pessoas”, disse Ramalho.

Alexandre Ramalho esteve à frente da secretaria municipal por menos de um ano, tendo assumido o posto em março de 2025. Para integrar a gestão de Pazolini, ele deixou o Partido Liberal (PL), pelo qual disputou a Prefeitura de Vila Velha em 2024, e se filiou ao Republicanos em articulação com o presidente da legenda no Estado, Erick Musso.

Antes da fase na administração municipal, Ramalho foi comandante-geral da Polícia Militar em 2018 e comandou a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) em dois períodos no governo de Renato Casagrande (PSB), de abril de 2020 a abril de 2022, e de janeiro de 2023 a janeiro de 2024.

Em 2022, candidatou-se a deputado federal pelo Podemos e obteve 33 mil votos, mas não foi eleito. Nas eleições municipais de 2024, foi candidato à Prefeitura de Vila Velha, manifestando oposição ao atual prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB), e ficou em segundo lugar.

