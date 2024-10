Arnaldinho Borgo é reeleito em Vila Velha no 1° turno

Eleições 2024

Arnaldinho Borgo é reeleito em Vila Velha no 1º turno

Atual prefeito conquistou 79,04% dos votos válidos no município canela-verde neste domingo (6)

Arnaldinho Borgo foi reeleito para mais quatro anos no comando da Prefeitura de Vila Velha com votação recorde. (Divulgação/Arte: A Gazeta)

Com 79,04% dos votos válidos, Arnaldinho Borgo (Podemos) foi reeleito neste domingo (6) para comandar Vila Velha por mais quatro anos. O prefeito obteve a preferência de 193.451 eleitores.

Em segundo lugar ficou o candidato Coronel Ramalho (PL), que alcançou 17,20% da votação. Logo depois, o candidato do PT, João Batista Babá conquistou 2,59% dos votos válidos, seguido pelo professor Nícolas Trancho (Psol), com 0,76% e por Maurício Gorza (PSDB), com 0,23%. Em último lugar, ficou o candidato do Mobiliza, Gabriel Ruy, com 0,18% dos votos.

A reeleição de Arnaldinho confirma o cenário apontado nas duas pesquisas Ipec contratadas pela Rede Gazeta sobre o cenário eleitoral em Vila Velha.

Além de ter alcançado a reeleição em primeiro turno, o prefeito aumentou sua votação ante o pleito em que conquistou o atual mandato, em 2020, quando havia vencido Max Filho no segundo turno com 69,03% dos votos.

Para se reeleger, ele contou com uma ampla coligação, de 13 partidos, e com o apoio declarado de Renato Casagrande (PSB). O partido do governador indicou o futuro vice-prefeito, o ex-presidente da Cesan Cael Linhalis (PSB). Ele é pai de Victor Linhalis (Podemos), que era vice-prefeito do primeiro mandato de Arnaldinho e renunciou ao cargo em 2022 para se tornar deputado federal.

Promessa de cumprir 100% do plano de governo

Ao falar com a imprensa após a confirmação de sua reeleição em primeiro turno, Arnaldinho Borgo (Podemos) afirmou que cumpriu 95% de seu plano de governo no atual mandato e que pretende completar 100% até o final deste ano. Ele listou diversas obras que pretende entregar ou iniciar ainda em 2024, como o início da obra da pavimentação do Parque Linear de Nova Ponta da Fruta até Interlagos, com oito quilômetros; a inauguração da Ponte da Madalena; diversas praças; quatro unidades básicas de saúde e seis campos de futebol.

“Quero agradecer a todos e dizer que ainda faremos muito, até por você que não votou em nós. Não excluímos ninguém, quem é gestor tem que fazer por todos”, disse Arnaldinho.

Tendo como segundo colocado um candidato bolsonarista, Coronel Ramalho (PL), o prefeito reeleito criticou a polarização da campanha. “Fiz uma campanha limpa, sem atacar ninguém, sem falar mentiras, pautada em propostas e projetos estruturantes que mudam a vida das pessoas. Não essa briga de direita e esquerda, que só leva ao extremismo”.

O prefeito agradeceu ao governador, Renato Casagrande (PSB). “Nosso governador é um dos braços fortes. Liguei para ele, agradeci pelo apoio. Ele falou que vai continuar nos apoiando, mas agora com mais dinheiro. Queremos mais para fazer as entregas sonhadas pela população”.

Questionado sobre qual será o papel de seu vice, Cael Linhalis (PSB), o mandatário disse que será “trabalhar muito”, que ele retornará imediatamente ao comando da Secretaria Municipal de Planejamento, e que deve ocupar uma pasta a partir de 2025, mas não está definida qual. O ex-presidente da Cesan é pai de Dr. Victor Linhalis, eleito vice de Arnaldinho no primeiro mandato, e que renunciou para se tornar deputado federal.

