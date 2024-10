Lucas Scaramussa supera atual prefeito e é eleito em Linhares

Deputado estadual, do Podemos, vai assumir a prefeitura no lugar Bruno Marianelli (Republicanos), derrotada na tentativa de reeleição

O deputado estadual Lucas Scaramussa (Podemos) foi eleito o novo prefeito de Linhares. Ele obteve 52,92% dos votos válidos na cidade do Norte do Espírito Santo. Assim, superou o atual chefe do Executivo municipal, Bruno Marianelli (Republicanos), que alcançou 39,23%. Em terceiro lugar ficou Maurinho Rossoni (PL), com 7,85%.