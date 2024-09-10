Bruno Marianelli promete matricular mais crianças em creches e atrair novas empresas

Dialogar com o governo do Estado para recompor o efetivo das polícias Civil e Militar, atrair novas empresas e diversificar o parque econômico. Essas são algumas das propostas apresentadas por Bruno Marianelli (Republicanos), nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Linhares, que começam a ser publicadas nesta terça-feira (10) e seguem até quinta-feira (12). Confira o vídeo no fim do texto.
Além de Linhares, nesta semana também estão sendo divulgadas as entrevistas com os políticos que querem comandar Cachoeiro de Itapemirim pelos próximos quatro anos. Já na próxima semana, entre os dias 16 e 20 de setembro, serão publicadas as conversas com os candidatos a prefeito de Colatina. As entrevistas dão prosseguimento a uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo, iniciada em agosto com os municípios da Grande Vitória.
Todos os candidatos a prefeito registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para áreas prioritárias da cidade. O candidato Galego, que concorre pelo PT em Linhares, não quis participar.
As perguntas cobrem temas como mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças, meio ambiente e infraestrutura e foram feitas em vídeo, em uma entrevista de 10 minutos. O número de questões variou conforme o aproveitamento do tempo pelo candidato. Também foi pedido que os candidatos destacassem por que merecem ser prefeito.
Assista à entrevista completa:
Correção
11/09/2024 - 11:57
A primeira versão deste texto trazia o título "Marianelli quer recompor efetivo da polícia e atrair mais empresas em Linhares", mas que equivocadamente dava a entender que o candidato iria aumenta o número de PMs nas ruas. Na entrevista, ele, na verdade, promete conversar com o governo do Espírito Santo, responsável pela corporação militar, para ampliar o efetivo. Para deixar o conteúdo mais claro, o título foi alterado.