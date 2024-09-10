Bruno Marianelli promete matricular mais crianças em creches e atrair novas empresas

A primeira versão deste texto trazia o título "Marianelli quer recompor efetivo da polícia e atrair mais empresas em Linhares", mas que equivocadamente dava a entender que o candidato iria aumenta o número de PMs nas ruas. Na entrevista, ele, na verdade, promete conversar com o governo do Espírito Santo, responsável pela corporação militar, para ampliar o efetivo. Para deixar o conteúdo mais claro, o título foi alterado.