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Eleições 2024

Horário eleitoral começa com críticas à atual gestão em Linhares

Nesta sexta-feira (30), foram exibidos apenas os programas políticos dos candidatos Lucas Scaramussa (Podemos) e Maurinho Rossoni (PL)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

30 ago 2024 às 17:21

Publicado em 30 de Agosto de 2024 às 17:21

Maurinho Rossoni (PL) e Lucas Scaramussa (Podemos) durante exibição da propaganda eleitoral gratuita nesta sexta-feira (30)
Maurinho Rossoni (PL) e Lucas Scaramussa (Podemos) durante exibição da propaganda eleitoral gratuita nesta sexta-feira (30) Crédito: Reprodução
O horário eleitoral gratuito começou nesta sexta-feira (30) em todo o território nacional. Em Linhares, no Norte do Espírito Santo, apenas as propagandas de dois dos quatro candidatos que estão na disputa pelo comando do Executivo municipal foram exibidas nos 10 minutos disponíveis para a campanha. Maurinho Rossoni (PL) e Lucas Scaramussa (Podemos) tiveram seus programas veiculados no horário eleitoral, ao contrário do atual prefeito e candidato à reeleição Bruno Marianelli (Republicanos) e de Galego (PT), que acabaram ficando de fora.
O primeiro programa exibido foi o da coligação União da Direita Linharense, formada por PL e PRTB, que contou com 2 minutos e 30 segundos. Rossoni começou destacando reportagens sobre a violência na cidade nos últimos anos e filas no Hospital Geral de Linhares (HGL). Durante a exibição da propaganda eleitoral, o candidato do PL manifestou que a cidade é rica em recursos, mas que ainda sofre com problemas relacionados à falta de saneamento básico, de medicamentos, de médicos e de segurança, com assaltos e furtos.

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“Faltam projetos, falta gestão, falta humanidade. O que sobra é o descaso com o povo. Onde está essa gestão que há mais de 20 anos prometeu cuidar da nossa gente?”, questionou Rossoni se referindo à administração atual de Marianelli, aliado do prefeito antecessor Guerino Zanon (PSD).
Rossoni criticou ainda o salário recebido pelos professores municipais e exibiu uma foto de Jair Bolsonaro (PL), destacando o apoio do ex-presidente. 
Já Lucas Scaramussa, representante da coligação Linhares Merece Mais - formada por Podemos, União Brasil, PSB, Federação PSDB/Cidadania, PDT e PRD - destacou os moradores do município, chamando-os de “donos da cidade”. 
“Eu sempre disse que o Linharense é a força dessa terra, não é? É ele que movimenta o comércio, é ele que movimenta o serviço principal, é ele que levou Linhares aos números que ela tem hoje”, destacou o candidato a prefeito. 
A campanha exibiu o depoimento de uma professora, uma costureira e um agricultor, que relataram o amor pela cidade de Linhares e afirmaram que a cidade tem muitos recursos, mas que há uma dificuldade por parte da população em poder contar com os serviços públicos. 
“Eu enxergo o Linharense com muita vontade. Eu acho que se conectar com essas pessoas, dialogar sobre os desafios, sobre os necessários avanços, vai fazer com que a gente dê um passo a mais. A cidade evoluiu, as pessoas evoluíram, os empreendimentos, a forma de pensar evoluiu, e a política não. E aí ela começou a devolver muito pouco do que ela produz para as pessoas. Os piores índices de desenvolvimento social, educação, valorização do servidor público”, criticou Scaramussa. 
As assessorias de Bruno Marianelli (Republicanos) e Galego (PT), candidatos que que não tiveram seus programas exibidos na propaganda eleitoral gratuita desta sexta-feira, foram procuradas, mas até a publicação da matéria não retornaram os contatos.

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