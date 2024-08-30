Horário eleitoral começa com críticas à atual gestão em Linhares

Maurinho Rossoni (PL) e Lucas Scaramussa (Podemos) durante exibição da propaganda eleitoral gratuita nesta sexta-feira (30) Crédito: Reprodução

O primeiro programa exibido foi o da coligação União da Direita Linharense, formada por PL e PRTB, que contou com 2 minutos e 30 segundos. Rossoni começou destacando reportagens sobre a violência na cidade nos últimos anos e filas no Hospital Geral de Linhares (HGL). Durante a exibição da propaganda eleitoral, o candidato do PL manifestou que a cidade é rica em recursos, mas que ainda sofre com problemas relacionados à falta de saneamento básico, de medicamentos, de médicos e de segurança, com assaltos e furtos.

“Faltam projetos, falta gestão, falta humanidade. O que sobra é o descaso com o povo. Onde está essa gestão que há mais de 20 anos prometeu cuidar da nossa gente?”, questionou Rossoni se referindo à administração atual de Marianelli, aliado do prefeito antecessor Guerino Zanon (PSD).

Rossoni criticou ainda o salário recebido pelos professores municipais e exibiu uma foto de Jair Bolsonaro (PL) , destacando o apoio do ex-presidente.

Já Lucas Scaramussa, representante da coligação Linhares Merece Mais - formada por Podemos, União Brasil, PSB, Federação PSDB/Cidadania, PDT e PRD - destacou os moradores do município, chamando-os de “donos da cidade”.

“Eu sempre disse que o Linharense é a força dessa terra, não é? É ele que movimenta o comércio, é ele que movimenta o serviço principal, é ele que levou Linhares aos números que ela tem hoje”, destacou o candidato a prefeito.

A campanha exibiu o depoimento de uma professora, uma costureira e um agricultor, que relataram o amor pela cidade de Linhares e afirmaram que a cidade tem muitos recursos, mas que há uma dificuldade por parte da população em poder contar com os serviços públicos.

“Eu enxergo o Linharense com muita vontade. Eu acho que se conectar com essas pessoas, dialogar sobre os desafios, sobre os necessários avanços, vai fazer com que a gente dê um passo a mais. A cidade evoluiu, as pessoas evoluíram, os empreendimentos, a forma de pensar evoluiu, e a política não. E aí ela começou a devolver muito pouco do que ela produz para as pessoas. Os piores índices de desenvolvimento social, educação, valorização do servidor público”, criticou Scaramussa.