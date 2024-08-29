A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão começa nesta sexta-feira (30) em todo o território nacional e segue até o dia 3 de outubro. Conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a transmissão deve ocorrer de segunda a sábado nos seguintes horários:
- No rádio, das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10;
- Na televisão: das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40.
Na TV Gazeta, a grade de programação sofrerá as seguintes alterações:
- 11:45 - Gazeta Meio Dia
- 13:00 - Horário Político 2024
- 13:10 - Gazeta Meio Dia
- 13:20 - Globo Esporte
- 13:40 - Jornal Hoje
- 14:45 - Edição Especial - Cabocla
- 15:00 - Edição Especial - Cheias De Charme
- 15:20 - Sessão da Tarde - O Último Suspiro
- 17:05 - Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea
- 18:25 - No Rancho Fundo
- 19:10 - Boa Noite Espírito Santo
- 19:40 - Família é Tudo
- 20:30 - Horário Político 2024
- 20:40 - Jornal Nacional
- 21:30 - Renascer
Os partidos também têm direito a 70 minutos diários para a divulgação de seus candidatos e propostas ao longo da programação. As chamadas inserções devem ir ao ar no período entre 5h e meia-noite e o tempo deve ser distribuído entre candidatos ao cargo de prefeito (60%) e vereador (40%).
Propaganda eleitoral na TV começa nesta sexta (30); confira horários
Nas cidades onde houver 2º turno, a exibição será entre os dias 11 e 25 de outubro.
O que não pode no horário eleitoral
- No Horário Eleitoral não pode ocorrer a propaganda paga e/ou para promover marca ou produto;
- Também não é permitido veicular propaganda que ridicularize as candidatas e os candidatos;
- Não é válido ainda o uso de montagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais;
- Assim como não é permitido veicular imagens de pesquisa ou consulta popular em que seja possível identificar a pessoa entrevistada ou que haja manipulação de dados.