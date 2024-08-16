Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

Saiba quais candidatos de Vitória terão mais tempo de propaganda eleitoral na TV

A partir desta sexta-feira (16) os candidatos já estão autorizados a fazer campanha, mas a propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV só começa no dia 30 de agosto
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 ago 2024 às 17:15

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 17:15

Campanha eleitoral no rádio e na TV começa no dia 30 de agosto e vai até 3 de outubro
Campanha eleitoral no rádio e na TV começa no dia 30 de agosto e vai até 3 de outubro Crédito: Lindomar Cruz/Arquivo Senado
Saiba quais candidatos de Vitória terão mais tempo de propaganda eleitoral na TV
Os candidatos às eleições municipais deste ano estão autorizados a fazer campanha eleitoral a partir desta sexta-feira (16), mas a propaganda gratuita em rádio e TV só começa no dia 30 de agosto e vai até 3 de outubro. A duas semanas da data, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) divulgou quais candidatos terão mais tempo para divulgarem suas propostas em Vitória.
Na Capital, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) será o candidato com mais tempo de televisão, com 2 minutos e 37 segundos. São apenas dois segundos a mais que Luiz Paulo (PSDB), que terá 2 minutos e 35 segundos.

Veja Também

Papo de Eleições discute regras da campanha e projetos de PL e PT no ES

Nos bastidores políticos da Capital, integrantes do PSDB acreditavam que o tucano teria o maior tempo de televisão entre todos os outros candidatos e que isso poderia impulsionar seus índices nas pesquisas, uma vez que a coligação que ele integra conta com a Federação PSDB/Cidadania, MDB, PSB, PMB e União Brasil. 
Nos últimos dias, no entanto, Pazolini conseguiu capitanear o apoio do PSD, que antes era cotado como integrante da base de Luiz Paulo.  Assim, a coligação do prefeito conta com os partidos Republicanos, PP, PRD, Novo, DC e PSD, ultrapassando os tucanos em tempo total de TV.
Na sequência, entre os candidatos com mais tempo de vídeo, está Capitão Assumção (PL), com 1 minuto e 58 segundos, seguido por João Coser (PT), com 1 minuto e 57 segundos, e Camila Valadão (Psol) e Du Kawasaki (Avante), ambos com 25 segundos cada.

Como é feita a divisão do tempo no horário eleitoral gratuito?

Conforme as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de segunda-feira a domingo, ou seja, nos sete dias da semana, as emissoras de rádio e de televisão devem reservar 70 minutos diários para o horário eleitoral gratuito, que terá inserções de 30 e 60 segundos - a critério do respectivo partido político, federação ou coligação - e que serão distribuídas ao longo da programação veiculada das 5h às 24h.
Nas eleições gerais e municipais, a distribuição considera os seguintes blocos de audiência: das 5h às 11h; das 11h às 18h e das 18h às 24h.
Nas eleições municipais, o tempo será dividido na proporção de 60% para o cargo de prefeito e 40% para o cargo de vereador. A distribuição das inserções na grade de programação deverá ser feita uniformemente e com espaçamento equilibrado.

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES

Veja quem é o principal aliado do partido de Bolsonaro no ES em 2024

PL está em ao menos dez coligações "proibidonas" no ES

Eleições 2024: saiba quem é e quem não é obrigado a votar

Carreata, santinho e IA: veja o que pode e o que não pode na campanha

Dicas para investigar seu candidato: o que é preciso saber antes de votar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vitória Campanha Eleitoral Eleições 2024 Eleições ES 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados