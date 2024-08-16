Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Papo de Eleições discute regras da campanha e projetos de PL e PT no ES

Quinto episódio também aborda as expectativas para a campanha eleitoral, que começou nesta sexta-feira (16), e a escolha da companheira de chapa do prefeito Lorenzo Pazolini
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2024 às 18:51

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 18:51

Com o fim do prazo para o registro das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o início da campanha eleitoral nesta sexta-feira (16), o jogo político se torna mais movimentado e presente no dia a dia do eleitor. Neste cenário, A Gazeta lança o quinto episódio do videocast Papo de Eleições, um giro de notícias com as principais movimentações políticas no Espírito Santo.
Esta edição destaca a meta do PL de Jair Bolsonaro no Estado capixaba e comenta a escolha de Cris Samorini (PP) para a vaga de vice na chapa encabeçada pelo prefeito da Capital e candidato à reeleição, Lorenzo Pazolini (Republicanos).
Com apresentação de Vinícius Zagoto, jornalista do Núcleo de Eleições de A Gazeta, o videocast conta, neste quinto episódio, com a participação da colunista de Política Letícia Gonçalves. O programa, que vai acontecer durante todo o calendário eleitoral, fica disponível no site e no YouTube de A Gazeta, e também em áudio nos principais tocadores de podcast.
A ideia é que cada edição traga um breve giro de notícias, deixando leitor, ouvinte e espectador mais bem informado sobre as movimentações do mundo político no Espírito Santo. No bate-papo, entram os bastidores das campanhas com os destaques da semana e o que vem por aí na corrida eleitoral. Assista abaixo:

LEIA MAIS

Os bastidores e as consequências da escolha da vice de Pazolini

Carreata, santinho e IA: veja o que pode e o que não pode na campanha

PL está em ao menos dez coligações "proibidonas" no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Campanha Eleitoral Eleições 2024 Eleições ES 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados