Papo de Eleições discute regras da campanha e projetos de PL e PT no ES

Com apresentação de Vinícius Zagoto, jornalista do Núcleo de Eleições de A Gazeta, o videocast conta, neste quinto episódio, com a participação da colunista de Política Letícia Gonçalves. O programa, que vai acontecer durante todo o calendário eleitoral, fica disponível no site e no YouTube de A Gazeta, e também em áudio nos principais tocadores de podcast.