Papo de Eleições discute regras da campanha e projetos de PL e PT no ES

Com o fim do prazo para o registro das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o início da campanha eleitoral nesta sexta-feira (16), o jogo político se torna mais movimentado e presente no dia a dia do eleitor. Neste cenário, A Gazeta lança o quinto episódio do videocast Papo de Eleições, um giro de notícias com as principais movimentações políticas no Espírito Santo.
Esta edição destaca a meta do PL de Jair Bolsonaro no Estado capixaba e comenta a escolha de Cris Samorini (PP) para a vaga de vice na chapa encabeçada pelo prefeito da Capital e candidato à reeleição, Lorenzo Pazolini (Republicanos).
Com apresentação de Vinícius Zagoto, jornalista do Núcleo de Eleições de A Gazeta, o videocast conta, neste quinto episódio, com a participação da colunista de Política Letícia Gonçalves. O programa, que vai acontecer durante todo o calendário eleitoral, fica disponível no site e no YouTube de A Gazeta, e também em áudio nos principais tocadores de podcast.
A ideia é que cada edição traga um breve giro de notícias, deixando leitor, ouvinte e espectador mais bem informado sobre as movimentações do mundo político no Espírito Santo. No bate-papo, entram os bastidores das campanhas com os destaques da semana e o que vem por aí na corrida eleitoral. Assista abaixo: