Dicas para investigar seu candidato: o que é preciso saber antes de votar

A campanha eleitoral começa nesta sexta-feira (16). A partir de agora, os candidatos a prefeito e vereador nas eleições 2024 já podem apresentar suas propostas para os municípios onde estão concorrendo. Em meio a essa corrida de políticos em busca de votos, os eleitores também devem se preparar para não ficar para trás. Na hora de escolher um representante para o Executivo e o Legislativo Municipais, não bastará apenas ouvir promessas. É importante também ativar o modo investigativo e pesquisar a fundo sobre os diferentes candidatos.

Aos prefeitos e vereadores dos municípios de cada Estado brasileiro que forem eleitos em outubro, caberá tratar da realidade local e das carências identificadas no dia a dia das cidades. Logo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) orienta os eleitores a estarem atentos aos candidatos que fazem promessas genéricas, como "vou criar milhares de empregos’’, pois são muito fáceis de serem ditas e inviáveis de cumprir — principalmente se a cidade em questão não estiver entre as maiores do país.

Além de saber os limites da função que seu candidato vai exercer, é preciso ficar atento a seus princípios, sua carreira política, entre outros pontos que são relevantes para escolher o próximo representante. Pensando nisso, A Gazeta reuniu algumas orientações e dicas importantes do TSE para serem levadas em conta antes de apertar "confirma" na urna.

1. Cheque o posicionamento político e valores

Na hora de escolher seu candidato, procure saber se os ideais nos quais ele acredita e defende representam você. Afinal, essa pessoa será seu porta-voz pelos próximos quatro anos. Assim, observe os discursos, quem são os aliados e a qual partido político ele está filiado. Tudo isso diz muito sobre seu posicionamento político e seus valores.

Não é muito comum uma pessoa progressista votar em um candidato com perfil mais conservador, e vice–versa. Mas, como vivemos em sociedade, é preciso pensar no bem–estar de todos. Por isso, lembre–se, também, de observar se seu candidato tem preocupações que se aplicam a todas as pessoas e não só a um pequeno grupo, pois ele será um representante do povo.

2. De olho no histórico político

Não se deixe levar por belas promessas. Certifique-se de que a vida da pessoa realmente reflete seus ideais. Afinal, não faz sentido um candidato pregar honestidade e já ter sido alvo de investigação por corrupção, por exemplo. Por isso, busque conhecer a carreira do candidato, se ele tem ações na Justiça e se cumpriu, anteriormente, com todas as obrigações enquanto político, como a prestação de contas do mandato.

De acordo o TSE, o eleitor deve ficar atento a notícias, jornais, revistas e ainda à internet para saber se o candidato já esteve envolvido em algum escândalo, o que ele realizou em mandatos anteriores e avaliar suas propostas.

“Todos os meios de veiculação de informação são válidos. Contudo, atualmente, a melhor ferramenta para auxiliar o cidadão é a internet, pois nada escapa à rede mundial de computadores. Nas páginas dos órgãos do Legislativo, da Justiça Eleitoral, de algumas ONGs ou simplesmente em sites de busca, é possível obter informações sobre os candidatos e políticos”, orienta o tribunal.

Entre os sites que podem ajudar a descobrir sobre o passado de seu candidato estão o JusBrasil e o da Justiça Estadual , em que –apenas colocando o nome do candidato na seção de busca – você pode encontrar eventuais processos e ações judiciais em que ele esteja envolvido.

No dia 6 de outubro de 2024, ocorre o primeiro turno das eleições municipais Crédito: Divulgação

3. Propostas possíveis

Durante quatro anos, um político pode cumprir muitas promessas, mas, certamente, não com propostas que são inviáveis e não estão ao alcance de sua função. Por isso, o Tribunal Eleitoral alerta para que os eleitores analisem se as propostas do seu político e do partido ao qual ele está filiado são possíveis de serem alcançadas durante os anos de mandato.

“Muito embora não dê para ter certeza de que o candidato mais preparado cumprirá suas promessas, mesmo que viáveis, é possível reconhecer e descartar o político falastrão e despreparado”, afirma o TSE.

Uma boa maneira para evitar cair em falsas promessas é ler a proposta de governo dos candidatos, acompanhar os debates e buscar saber como foi sua atuação em mandatos anteriores. Um plano de gestão que esteja bem elaborado e descreva o que, como e quando o candidato pretende fazer, indica que ele pode estar apto para o cargo.

4. De onde vem o dinheiro da campanha?

Independentemente de quão famoso é seu candidato, ele vai precisar de dinheiro para poder divulgar e impulsionar sua campanha eleitoral. E como dinheiro é sempre uma questão polêmica, para a arrecadação — e gastos — desses fundos, existem algumas leis que visam à garantia de igualdade entre os candidatos.

No Brasil, o financiamento de campanha é feito através do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e de doações de pessoas físicas, por meio do financiamento coletivo, também conhecido como "vaquinha coletiva".

Desde 2015, foi proibida a doação de recursos por parte de empresas. Assim, campanhas que usem pessoas jurídicas, empresas ou igrejas, para fazer propaganda eleitoral podem configurar crime eleitoral de abuso de poder econômico e resultar, até mesmo, em perda de mandato para candidatos eleitos.

Mesmo com essas leis, o TSE orienta que os eleitores fiquem atentos aos gastos de cada candidato e a quem está financiando a campanha, pois essas pessoas podem ter interesses que nem sempre combinam com os da população.

O TSE disponibiliza informações sobre valores recebidos e gastos pelos candidatos na campanha pelo site Divulga Cand Contas . Os responsáveis pelas campanhas devem atualizar as informações a cada 72 horas, contadas a partir do recebimento da doação.

5. Saiba as demandas do seu município