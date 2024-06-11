Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

Vereador da Serra é multado por fazer propaganda eleitoral antecipada

Parlamentar teria feito uso da tribuna em sessão da Câmara de Vereadores para pedir votos a seu favor e a um pré-candidato a prefeito na cidade
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

11 jun 2024 às 17:12

Publicado em 11 de Junho de 2024 às 17:12

A Justiça Eleitoral do Espírito Santo condenou o vereador Rodrigo Ferreira Correa (Republicanos), o Rodrigo Caçula, ao pagamento de multa de R$ 5 mil por propaganda eleitoral antecipada. Conforme o processo, o parlamentar, durante uma sessão da Câmara de Vereadores da Serra, de abril deste ano, fez pedido explícito de votos para ele mesmo e, também, para um pré-candidato a prefeito no município.
Na decisão, proferida no último dia 21 de maio, a juíza Maria Ignez de Andrade Bermudes, da 53ª Zona Eleitoral da Serra, destaca que "ao compulsar os autos foi possível verificar que houve pedido direto de voto (...) onde o então vereador, em seu pronunciamento, fez menção de apoio à candidatura ao cargo de prefeito do município. Além disso, nesse mesmo pronunciamento, vereador fez pedido explícito de voto também em seu favor para as eleições de 2024".
Câmara Municipal da Serra
Câmara Municipal da Serra Crédito: Fernando Madeira
Ao se defender no processo, o vereador alegou não ter havido referência direta às eleições deste ano ou aos cargos em disputa no pleito, bem como pedido de voto. O parlamentar ainda sustentou, em contestação apresentada no processo, que não citou os supostos números dos candidatos nas urnas, uma vez que, segundo ele, as sequências numéricas ainda serão escolhidas nas convenções, previstas para começar em 20 de julho deste ano, indo até 5 de agosto.

Veja Também

Euclério admite ter ex-secretária como vice na disputa em Cariacica

'Tem ala petista que apoia Euclério', diz presidente do PT em Cariacica

PF prende pastor do ES condenado por participar de atos golpistas

O vereador ainda tentou argumentar na Justiça que estaria respaldado na imunidade parlamentar, na independência dos representantes eleitos para garantir o pleno exercício de suas funções legislativas, fiscalizatórias e de representação, mais uma vez conforme o processo.
Vereador da Serra é multado por fazer propaganda eleitoral antecipada
Ao concluir pela condenação do parlamentar, a magistrada reforça que a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição, segundo o que determina a Justiça Eleitoral. 
A reportagem de A Gazeta procurou o vereador na tarde desta terça-feira (11) para comentar a decisão da Justiça. Ele se limitou a dizer que a multa foi paga e que o processo foi arquivado. Em consulta realizada no portal do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), é possível constatar que a ação foi encerrada no último dia 27.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições espírito santo Serra Justiça Eleitoral TRE-ES Câmara da Serra Eleições 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crea aponta falhas em detonação para obra de ponte que danificou casa no ES
Imagem de destaque
Ex de Ivete Sangalo, Daniel Cady fala sobre a cantora
Imagem de destaque
4 erros financeiros que podem fechar a sua empresa no primeiro ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados