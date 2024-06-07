Felício Manoel Araújo foi condenado a 17 anos de prisão por participar dos atos de 8 de janeiro de 2023 Crédito: Redes Sociais/Reprodução

A Gazeta na tarde desta sexta-feira (7). Após ser detido pelos agentes da PF, em uma residência em Vitória, ele foi encaminhado para a Penitenciária de Segurança Média I, em Viana, onde permanece até o momento, conforme informações da A informação da prisão de Felício, que nas redes sociais se identifica como pastor, foi confirmada à reportagem dena tarde desta sexta-feira (7). Após ser detido pelos agentes da PF, em uma residência em Vitória, ele foi encaminhado para a Penitenciária de Segurança Média I, em Viana, onde permanece até o momento, conforme informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)

Uma sequência de vídeos publicados em perfis nas redes sociais – que teriam sido gravados pelo próprio pastor no ato de sua prisão – mostra Felício relatando que os agentes da PF tinham acabado de chegar à casa de sua mãe, onde estava para acompanhá-la em função de problemas de saúde, para cumprimento do mandato de prisão expedido contra ele.

O material mostra o pastor em dois momentos: o primeiro, saindo da residência onde foi preso; e o segundo, algemado a uma cadeira, enquanto aguardava para ser ouvido pelo polícia. Na gravação, Felício cita, a todo momento, a data de quinta-feira (6 de junho de 2024) e afirma ter sido tratado "com educação" pelos policiais federais.

Your browser does not support the audio element. PF prende pastor do ES condenado por participar de atos golpistas

Os mandados de prisão cumpridos pela PF em 18 Estados e no Distrito Federal tinham como foco mais de 200 réus nas ações penais relacionadas ao caso e que estariam, de acordo com decisões do STF, descumprindo medidas cautelares judiciais, além de terem investido fuga para outros países, com o objetivo de se furtarem da aplicação da lei penal.

Condenado a 17 anos de prisão

Uma decisão do STF de 29 de abril deste ano condenou Felício a 17 anos de prisão, sendo 15 anos e seis meses de reclusão e um ano e seis meses de detenção, além de cem dias-multa. No processo que tramita no Supremo, o pastor é acusado de tentativa violenta de abolição da democracia, dano qualificado e deterioração do patrimônio público. Ele também deverá pagar, em conjunto com os demais acusados de invadir e vandalizar as sedes do Três Poderes, em Brasília, indenização por danos morais no valor de R$ 30 milhões.