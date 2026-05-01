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Legítima defesa

Policial atira em morador de rua para se defender de agressão em Guarapari; vídeo

O policial, que estava de folga, relatou ter reparado que o indivíduo tinha um comportamento suspeito e observava os clientes de um restaurante de forma reiterada; ao abordá-lo, o homem tentou esfaqueá-lo

Publicado em 01 de Maio de 2026 às 13:29

Publicado em 

01 mai 2026 às 13:29

Um homem em situação de rua foi baleado após tentar atacar, com uma faca, um policial militar à paisana na tarde de quinta-feira (30), no Centro de Guarapari. Segundo a PMES, o militar, que estava de folga, relatou ter reparado que o indivíduo tinha um comportamento suspeito e observava os clientes de um restaurante de forma reiterada.


O policial disse que, ao se identificar como militar e realizar a abordagem, foi atacado pelo suspeito, que utilizava a faca.”


Segundo as informações apuradas pela TV Gazeta, o morador em situação de rua vem incomodando comerciantes da região há algum tempo. O policial teria ficado sabendo da situação e, mesmo de folga, decidiu abordar o suspeito. 


Os dois estavam conversando na calçada quando, de repente, eles começam a discutir. O policial saca a arma, tenta se afastar, mas o suspeito avança e tenta dar facadas no policial. A situação foi flagrada por câmeras de segurança.


O suspeito foi atingido e socorrido pelo Samu ao Hospital Luiz Buaiz, onde recebeu atendimento médico e foi liberado, sendo então conduzido à Delegacia Regional de Guarapari. A faca utilizada na agressão e outras facas que estavam em posse do suspeito foram apreendidas.


A Polícia Civil (PCES) informa que o suspeito, de 32 anos, conduzido à 5ª Delegacia Regional de Guarapari, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). O militar foi ouvido e liberado, pois a autoridade policial entendeu que ele foi vítima da tentativa de homicídio.


*Com informações do g1ES

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