Policial atira em morador de rua para se defender de agressão em Guarapari; vídeo

Um homem em situação de rua foi baleado após tentar atacar, com uma faca, um policial militar à paisana na tarde de quinta-feira (30), no Centro de Guarapari. Segundo a PMES, o militar, que estava de folga, relatou ter reparado que o indivíduo tinha um comportamento suspeito e observava os clientes de um restaurante de forma reiterada.





“O policial disse que, ao se identificar como militar e realizar a abordagem, foi atacado pelo suspeito, que utilizava a faca.”





Segundo as informações apuradas pela TV Gazeta, o morador em situação de rua vem incomodando comerciantes da região há algum tempo. O policial teria ficado sabendo da situação e, mesmo de folga, decidiu abordar o suspeito.





Os dois estavam conversando na calçada quando, de repente, eles começam a discutir. O policial saca a arma, tenta se afastar, mas o suspeito avança e tenta dar facadas no policial. A situação foi flagrada por câmeras de segurança.





O suspeito foi atingido e socorrido pelo Samu ao Hospital Luiz Buaiz, onde recebeu atendimento médico e foi liberado, sendo então conduzido à Delegacia Regional de Guarapari. A faca utilizada na agressão e outras facas que estavam em posse do suspeito foram apreendidas.





A Polícia Civil (PCES) informa que o suspeito, de 32 anos, conduzido à 5ª Delegacia Regional de Guarapari, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). O militar foi ouvido e liberado, pois a autoridade policial entendeu que ele foi vítima da tentativa de homicídio.





*Com informações do g1ES