Aluguel de graça e economia de R$ 7 mil por mês: o casal que viaja o mundo cuidando de pets

A dupla encontrou uma maneira divertida de lidar com o custo de vida. Crédito: Hannah Cleaver

Enquanto muitos jovens lutam contra o custo de vida, um casal conseguiu morar de graça por três anos e viajar pelo mundo.

Cuidando dos animais de estimação de outras pessoas, Hannah Cleaver, de 25 anos, e seu marido, Jack, conseguiram economizar cerca de 1.000 libras (cerca de R$ 7 mil) por mês, enquanto visitavam países como Estados Unidos, Singapura, Austrália, Tailândia e Japão.

Suas aventuras incluíram ouvir um husky cantar quando seu dono voltou e ficar presos no Havaí por duas semanas depois que Hannah acidentalmente sinalizou que era criminosa em um formulário de imigração.

O que começou como uma solução temporária para evitar os altos custos de aluguel em Cardiff depois que eles terminaram os estudos na Universidade do Sul do País de Gales agora se tornou uma escolha de estilo de vida.

Hannah e Jack tinham 22 anos cada quando começaram a cuidar de animais de estimação e a viajar pelo mundo. Crédito: Hannah Cleaver

"Aluguel grátis, nenhuma conta a pagar e ainda podemos cuidar dos animais de estimação deles, para nós isso foi um arranjo muito bom", disse Hannah.

"É como se estivéssemos fazendo amiguinhos."

Depois de virarem um casal, eles conseguiram empregos fixos, mas tiveram dificuldades para encontrar moradia acessível na capital do País de Gales.

A maioria dos proprietários também exigia comprovante de renda mensal, e Hannah acrescentou: "Os lugares que vimos este ano custavam cerca de 900 libras (R$ 6.100) por mês, sem contar as contas.

"Para estudantes, isso é impossível sem trabalhar constantemente."

Depois de ver um vídeo no TikTok sobre cuidar de animais de estimação, o casal ficou cético a princípio, pensando que seria estranho e até perigoso se mudar para a casa de estranhos.

Mas o trabalho de Jack em marketing permitia que ele trabalhasse remotamente, então eles decidiram fazer um teste durante o verão, concentrando-se em Cardiff e Swansea.

Então, em setembro, eles conseguiram acertar um trabalho por três meses, o que os fez perceber que isso poderia se tornar um esquema de longo prazo.

O casal se formou em 2021 na Universidade do Sul do País de Gales e, desde então, tem se aventurado enquanto cuida de animais de estimação. Crédito: Hannah Cleaver

Depois de juntar dinheiro suficiente, o casal passou um ano cuidando de animais de estimação no exterior, visitando países da Ásia e da América do Norte, além da Austrália.

Eles aprenderam os costumes de diferentes países, como ter que carregar garrafas de água no Japão para lavar as calçadas depois que o cachorro que estavam cuidando fazia suas necessidades.

"O dono nos ensinou frases básicas em japonês para passear com o cachorro", acrescentou Jack.

"A gente se comunicava por gestos na maior parte do tempo, mas as pessoas eram muito simpáticas."

As responsabilidades do casal incluem tornar o aniversário do animal de estimação o mais especial possível quando o dono estiver ausente. Crédito: Hannah Cleaver

O fato de essa atividade ser classificada como trabalho voluntário também significava que eles não precisavam pagar taxas adicionais de visto em muitos dos países que visitaram.

"Você realmente vê a cultura local quando está passeando com o cachorro de outra pessoa todos os dias", disse Hannah.

"Você não é apenas um turista — você está vivendo lá.

"Estamos fazendo coisas novas todos os dias e isso desperta um lado mais aventureiro em nós."

Embora não recebam pagamento para cuidar dos animais, isso significa que não precisam se preocupar com aluguel ou contas.

Hannah voltou para a universidade para cursar mestrado em cinema, e a acomodação gratuita aliviou um pouco a pressão financeira.

Robert Alexander, de Cardiff, é um dos donos de animais que hospedaram o casal em sua casa diversas vezes.

Eles cuidaram de sua gata, Oreo, e tiveram a importante tarefa de lhe dar um presente em seu aniversário de 15 anos, no início deste mês.

"Definitivamente, notei o aumento do aluguel, principalmente em Cardiff", disse Robert.

"Acho que os estudantes estão passando por dificuldades financeiras no momento, então, se oferecer um lugar para ficar facilita um pouco as coisas para alguém, fico mais do que feliz em fazer parte disso."

Cuidar de animais de estimação permitiu que eles economizassem dinheiro enquanto conheciam o mundo. Crédito: Hannah Cleaver

O casal tem aceitado reservas com vários meses de antecedência e conseguido cuidar dos animais de estimação sem interrupções.

Embora gostem do estilo de vida, eles consideram a falta de estabilidade a longo prazo a maior desvantagem.

"Nem sempre sabemos onde estaremos no mês que vem", disse Hannah.

"Algumas pessoas odiariam isso. Mas nós gostamos da aventura."

O plano deles é continuar cuidando de animais de estimação até que Hannah termine os estudos e eles consigam juntar dinheiro para dar entrada em uma casa.

Mas, por enquanto, eles estão aproveitando os laços que criam com os cães e gatos — e garantindo que os donos não precisem se preocupar com seus amados animais.

"Já ficamos com alguns deles seis ou sete vezes", disse Jack.

"É adorável — os animais nos reconhecem.

"Um husky em Seattle literalmente cantou quando seu dono voltou. Foi hilário."

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